Iliad è indubbiamente, al giorno d’oggi almeno, uno degli operatori telefonici in Italia con il miglior rapporto qualità prezzo, ed assolutamente in grado di invogliare un numero sempre più grande di utenti all’attivazione di una nuova SIM ricaricabile.

Per avvicinarsi ad altri possibili clienti, l’azienda ha deciso di alzare nuovamente il tiro, proponendo una campagna promozionale ricchissima di giga di traffico dati al mese, richiedendo in cambio l’esborso di un contributo davvero bassissimo, per il quale ci vorranno pochissimi euro, e con la possibilità di accedervi a prescindere dalla provenienza.

Iliad, che offerte assurde a Natale

La Flash 120 di Iliad è stata prorogata fino al 29 dicembre alle ore 10, avete ancora circa 2 settimane per attivare una delle migliori offerte di sempre degli ultimi mesi, la perfetta occasione per godere appieno di un bundle assolutamente invidiabile.

Dietro il pagamento di un contributo fisso di soli 7,99 euro al mese per sempre, ricordiamo che la promessa di Iliad è di non mettere in atto alcuna rimodulazione contrattuale nel corso dei mesi successivi alla data di attivazione, il cliente si ritrova a poter godere di tantissimi contenuti: 120GB di traffico dati alla massima velocità di navigazione, affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento verso chiunque sul territorio nazionale.

La richiesta, come anticipato del resto, può essere presentata direttamente sul sito ufficiale, anche senza portabilità del numero originario, previo pagamento di un contributo di circa 9,99 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.