Una recente fuga di notizie ha portato nuove indiscrezioni che riguardano l’attesissimo OnePlus 11, nuovo top di gamma del colosso cinese. Parliamo in particolar modo la sua data di lancio.

Fra pochi giorni, OnePlus celebrerà il nono anniversario in Cina, in India e in altri mercati, e potrebbe cogliere l’occasione proprio per presentare la nuova arma. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

OnePlus 11: trapela la possibile data di lancio

Secondo recenti indiscrezioni il nuovo smartphone del colosso cinese dovrebbe montare il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Stando a quanto diffuso su Twitter dal noto leaker Abhishek Yadav, il OnePlus 11 dovrebbe essere lanciato il prossimo 17 dicembre (almeno in Cina), durante la celebrazione del nono anniversario di OnePlus. Va precisato comunque, che il produttore cinese non ha ancora confermato nulla in merito e non ha neanche lanciato un piccolo teaser sul dispositivo.

A differenza di quanto fatto con la serie 10, dunque, la serie 11 dovrebbe essere inaugurata proprio da OnePlus 11, senza “Pro”, “T”, “Ultra” o qualsivoglia altra dicitura, sintomo di una sorta di passo indietro. Ad affiancare il processore menzionato precedentemente, il produttore cinese doterà il proprio smartphone con memorie RAM fino a 16 GB e spazio di archiviazione fino a 512 GB con memorie UFS 4.0 super veloci.

Oltre al noto processore, lo smartphone dovrebbe anche montare tre fotocamere al posteriore: un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel e un sensore tele da 32 megapixel per lo zoom ottico 2X. Non mancherà un display AMOLED LTPO da 6.7 pollici, una batteria da 5.000 mAh e, ovviamente, il sistema operativo Android 13. Che dire, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli.