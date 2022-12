Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma.

Nelle ultime ore il team ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.23.1.3. Quest’ultima ci ha svelato tre nuove emoji a forma di cuore.

WhatsApp introduce tre nuove emoji a forma di cuore

A inizio mese è emerso che tra le novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori vi sono un differente layout per 8 emoji e 21 nuove faccine e tra di esse vi erano anche 3 cuori colorati. Ebbene, con la versione 2.23.1.3 di WhatsApp Beta scopriamo che per quei 3 cuori colorati è in lavorazione anche una versione più grande.

Al momento, essendo una versione Beta, tali emoji sono disponibili solo per una ristretta cerchia di utenti e a breve saranno implementate anche per altri. Non vi sono informazioni su quando queste nuove faccine saranno invece messe a disposizione a livello globale in una versione stabile dell’applicazione.

Se desiderate provare la versione 2.23.1.3 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing. Per il momento queste sono le uniche anticipazioni che abbiamo, vi terremo sicuramente informati nelle prossime settimane.