Il Marocco va alla ricerca di un’altra gigantesca occasione domenica, mentre affronta la Francia in questo scontro di semifinale dei mondiali in Qatar 2022.

I marocchini di Walid Regragui hanno già scritto un pezzo di storia, diventando la prima nazione africana a raggiungere le semifinali dei Mondiali.

Ecco come guardare un live streaming tra Francia e Marocco nelle semifinali della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. La Francia è sembrata una squadra agguerrita per tutto il tempo, e lo ha dimostrato anche durante la vittoria per 2-1 nei quarti di finale contro l’Inghilterra.

Il Marocco sa che dovrà affrontare la prova più importante del torneo fino ad ora, ma gli Atlas Lions hanno già dimostrato quanto siano in grado di respingere un attacco di classe mondiale, dopo aver annullato Goncalo Ramos, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. In effetti, l’unico gol che gli Atlas Lions hanno subito in Qatar è stato un autogol di Nayef Aguerd contro il Canada nella fase a gironi.

Gli appassionati potranno guardare in live streaming Francia vs Marocco gratuitamente su BBC iPlayer. La copertura del torneo è divisa equamente tra ITV e BBC. Francia vs Marocco inizierà alle 19:00.

Ogni gioco della BBC sarà sui canali TV della BBC in HD e anche trasmesso in live streaming su BBC iPlayer in 4K HDR. Assicurati solo di possedere una licenza TV valida e che il tuo dispositivo sia 4K compatibile con iPlayer.

BBC iPlayer è gratuito e funziona su un’ampia gamma di dispositivi tra cui smart TV, laptop, console di gioco, telefoni cellulari, tablet e streaming stick. Puoi guardare tutti gli altri live streaming della Coppa del Mondo 2022 gratuitamente su ITVX.

Se sei all’estero durante la Coppa del Mondo 2022 e vuoi sintonizzarti sulla partita, molto probabilmente ti ritroverai bloccato geograficamente e dovrai utilizzare una VPN per sbloccare il tuo accesso.

Una VPN è un software che ti consente di modificare la tua posizione apparente permettendoti di guardare in live streaming il mondiale da qualsiasi paese. La VPN è facile da usare e super sicura.