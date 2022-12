Oggi arriva la reintroduzione dell’abbonamento Twitter Blue, che porterà con sé un paio di aggiornamenti significativi. Per cominciare, ci sarà un aumento di prezzo per coloro che utilizzano l’app di Twitter sui loro iPhone. Se ti iscrivi al livello premium di Twitter utilizzando un browser Web, ti costerà 8 euro al mese per essere un abbonato al servizio. Tuttavia, ti verrà richiesto di pagare un costo mensile di 11 euro se paghi la tua iscrizione a Twitter Blue utilizzando l’app mobile anziché il sito Web di Twitter.

Questo perché Twitter, guidato da Elon Musk, non è disposto a pagare la tassa del 30% sull’App Store che Apple applica su tutti gli acquisti in-app. Ciò include il pagamento di un abbonamento a un servizio come Twitter Blue e il pagamento di oggetti come monete e costumi nei giochi per dispositivi mobili. Musk ha detto che avrebbe scelto di entrare in guerra con Apple piuttosto che pagare la tassa sull’App Store richiesta da Apple.

Twitter Blue si rinnova con alcune novità

Nonostante Musk abbia fatto ammenda con Apple durante un incontro con il CEO Tim Cook, al momento non è in regola per quanto riguarda il pagamento della tassa sull’App Store. Invece, sta spostando la responsabilità sugli utenti di Twitter che usano iPhone, che dovranno pagare altri 11 euro al mese per coprire la spesa. È stato recentemente affermato che dopo aver preso in considerazione la tassa di Apple, è possibile che Twitter Blue finisca per essere un’impresa che si traduca in una perdita per il business dei social media. Sembrerebbe che Musk stia evitando questo risultato spostando la responsabilità delle pratiche di reddito di Apple sui consumatori di Apple.

Un altro aggiornamento significativo in arrivo su Twitter Blue è una limitazione alla possibilità di modificare i dati fondamentali del profilo. Twitter ha annunciato che il segno di spunta blu verificato verrà temporaneamente rimosso dal profilo di un utente se altera uno dei seguenti elementi: l’handle dell’account, il nome visualizzato o l’immagine del profilo. Se un utente di Twitter apporta modifiche al proprio account, secondo l’handle ufficiale dell’azienda, “perderà temporaneamente il segno di spunta blu fino a quando il suo account non verrà nuovamente esaminato”.

Secondo l’azienda, gli utenti che hanno un abbonamento a Twitter Blue avranno la possibilità di modificare i propri tweet, inviare video con una qualità migliore (1080p) e avere accesso alla modalità lettore, che consente loro di leggere gli articoli in un modo che sia non dirompente. Inoltre, Twitter sta lavorando allo sviluppo di alcuni altri vantaggi degni di nota. Gli abbonati a Twitter Blue vedranno solo la metà del numero di annunci che vengono offerti agli utenti normali e potranno anche caricare video più lunghi rispetto agli utenti normali. Questa funzione è attualmente indicata come “Disponibile a breve”, ma sarà disponibile molto presto. Inoltre, qualsiasi commento o riferimento che fanno verrà immediatamente portato in cima a qualsiasi discussione in cui sono coinvolti.