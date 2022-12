sono-stati-scoperti-nuovi-mac-mai-visti-prima-in-un-database-online

I risultati dei test di Geekbench hanno rivelato alcuni hardware Mac precedentemente non annunciati nelle ultime settimane. Un paio di Mac senza preavviso sono stati ora scoperti in un altro database: il sondaggio sull‘hardware e il software di Steam di novembre. Ciò avviene quando si prevede che Apple annuncerà nuovi modelli di MacBook Pro e Mac Studio all’inizio del 2023.

Ogni mese, Steam pubblica statistiche sull’hardware e sul software del computer che i suoi utenti stanno utilizzando. Ciò comprende informazioni come versioni del sistema operativo, dati sulle specifiche e altro. In generale queste cifre non affascinano molto il grande pubblico, ma i risultati di novembre sono più intriganti per via di questi Mac inediti.

I nuovi Mac potrebbero essere stati testati su Steam

I risultati del sondaggio di novembre indicano due Mac inediti con ID modello “Mac14,6” e “Mac15,4”, come originariamente osservato da un informatore di MacRumors. L’utilizzo di questi Mac è indicato come “0,00%”, a indicare che non vengono utilizzati di frequente. Invece, è molto probabile che un gruppo molto limitato di ingegneri Apple stia valutando le prestazioni di gioco di questi Mac utilizzando il software Steam.

L’identificazione “Mac14,6” è stata appena scoperta nei dati dei test di Geekbench. In un test, si pensa che i risultati riflettano il chip M2 Max, con punteggi single-core di 2027 e un punteggio multi-core di 14888. Il processore M2 Max ha ottenuto 1853 su single core e 13855 su multi-core in un altro Geekbench trapelato.

Tuttavia, non abbiamo visto l’identificatore “Mac15,4” da nessun’altra parte oltre a questi dati di Steam. Questo numero di modello si riferisce molto probabilmente a un altro Mac alimentato da M2 non annunciato, come un nuovo Mac Studio o un modello di MacBook diverso. Si dice che Apple stia preparando il rilascio di molti nuovi Mac nel 2023. Ciò include i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, oltre a Mac Studio e il tanto atteso Mac Pro basato su Apple Silicon. Ci sono state anche voci su un nuovo Mac mini con un processore M2 all’interno.

È molto probabile che il processore M2 Max alimenterà i modelli di fascia alta del prossimo MacBook Pro e il modello Mac Studio entry-level. Molto probabilmente il processore M2 Pro alimenterà la variante base del MacBook Pro. Il processore M2, che guida il MacBook Air 2022 e l’attuale iPad Pro, è solo l’11% più veloce dell’M1, quindi non sorprende che la gamma M2 Pro e M2 Max non sia un progresso significativo rispetto al suo predecessore.