Pazzie di Natale in casa Unieuro, in questi giorni di metà Dicembre è stato lanciato un nuovo incredibile volantino che sconta i migliori prodotti, raggiungendo cifre bassissime e dal risparmio pressoché assicurato sui dispositivi più in voga del periodo.

Il volantino, come al solito del resto, risulta oggi esser disponibile in ogni negozio sparso per il territorio, con alle spalle anche la possibilità di godere delle medesime offerte tramite il sito ufficiale dell’azienda, sul quale si potrà godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse risultare superiore ai 49 euro.

Unieuro shock, spettacolari sconti solo oggi

Da Unieuro è arrivato un SottoCosto davvero shock, in prima pagina, con le offerte in scadenza il 17 dicembre, sarà possibile acquistare un bellissimo Galaxy S22, il must have di questo 2022, al prezzo finale pensate di soli 599 euro, nella variante con 128GB di memoria interna. Sempre restando nella fascia alta del mercato della telefonia mobile, è possibile trovare anche il galaxy S22 Ultra 5G, un must di questo 2022, il cui prezzo è finalmente inferiore ai 969 euro.

Sempre nel medesimo volantino sono disponibili altri smartphone a meno di 400 euro, tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy A53, Xiaomi 11T Pro, Galaxy A23, Galaxy A13, Oppo A54s, Galaxy A04s, Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Oppo reno8 Pro, Oppo A77 e similari, tutti disponibili comunque a meno di 400 euro. Per conoscere in modo più dettagliato il volantino, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito ufficiale.