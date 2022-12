Tesla potrebbe fare marcia indietro sulla sua decisione di rimuovere il radar dai suoi veicoli all’inizio del prossimo anno. Sebbene la decisione non sia stata ancora annunciata pubblicamente, è stata quasi confermata attraverso un deposito presso la Federal Communications Commission, suggerendo che la decisione della casa automobilistica di rimuovere il radar dai suoi veicoli a favore di una suite di sensori solo per telecamere potrebbe non essersi rivelata essere tutto ciò che aveva sperato.

A Tesla è stato concesso un ID FCC per un radar automobilistico all’inizio di quest’anno in seguito alla rimozione delle unità nelle sue auto. A novembre, Tesla ha presentato una richiesta di riservatezza a breve termine alla FCC, osservando che un dispositivo con lo stesso ID sarebbe stato commercializzato a “metà gennaio 2023” e ha chiesto alla FCC di non pubblicare manuali utente e foto specifiche fino ad oggi. Ora, il mondo sa che Tesla ha qualcosa nella manica, potenzialmente un nuovo radar ad alta risoluzione da aggiungere alla sua flotta di auto.

Un anno di cambiamenti

Tesla ha rimosso le unità radar dai veicoli nordamericani a partire da maggio 2021, sostenendo che avrebbe invece passato i veicoli al suo sistema “Tesla Vision” solo con telecamera.

Il CEO Elon Musk ha fatto notare inoltre che i progressi sul suo software di assistenza alla guida erano accelerati dal cambiamento, sebbene i conducenti riportassero risultati contrastanti su vari subreddit sparsi in rete. All’inizio di quest’anno, la società ha anche rimosso i sensori a ultrasuoni a corto raggio dai suoi veicoli per un sistema basato sulle fotocamere.