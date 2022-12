Il CEO di Tesla e imprenditore di fama mondiale, Elon Musk, sta avviando una nuova impresa da 1 miliardo di dollari chiamata OpenAI. Sarà una società di ricerca senza scopo di lucro che si dedicherà principalmente al progresso della scienza e dell’etica dell’intelligenza artificiale (AI).

È abbastanza encomiabile vedere l’ambizioso e dedicato imprenditore iniziare questa nuova avventura, anche se ha già ricevuto molto carico di lavoro sia da Tesla che da SpaceX.

“Il nostro obiettivo è far progredire l’intelligenza digitale nel modo in cui è più probabile che vada a vantaggio dell’umanità nel suo insieme, non vincolato dalla necessità di generare un ritorno finanziario“, ha scritto il team di OpenAI in un post che annunciava l’iniziativa da 1 miliardo di dollari. “Poiché la nostra ricerca è libera da obblighi finanziari, possiamo concentrarci meglio su un impatto umano positivo. Riteniamo che l’IA dovrebbe essere un’estensione delle singole volontà umane e, nello spirito di libertà, distribuita il più ampiamente ed equamente possibile”.

Una tecnologia pericolosa

Elon Musk fungerà da copresidente della nuova impresa e sarà supportato anche da Peter Theil, il cofondatore di PayPal, e da Reed di Netflix, entrambi personaggi molto noti della Silicon Valley. L’obiettivo principale dell’azienda è contribuire a garantire che il potenziale futuro dell’intelligenza artificiale sia pienamente utilizzato. L’intelligenza artificiale è fondamentalmente uno spettro di innumerevoli opportunità legate alla tecnologia che, se comprese correttamente, possono portare innumerevoli benefici alla società e, in caso contrario, possono anche portare distruzione.

“Oggi i sistemi di intelligenza artificiale hanno capacità impressionanti ma limitate“, affermano i fondatori. “Sembra che continueremo a ridurre i loro vincoli e, nel caso estremo, raggiungeranno prestazioni umane praticamente in ogni compito intellettuale. È difficile capire quanto l’IA a livello umano possa giovare alla società, ed è altrettanto difficile immaginare quanto potrebbe danneggiare la società se costruito o utilizzato in modo errato.”

Elon Musk si è già reso conto di quanto possano essere disastrosi questi sistemi di intelligenza artificiale quando, insieme ad altri, ha chiesto il divieto delle armi comandate da AI che possono capire dove si trovano gli umani.