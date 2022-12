L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare le proprie offerte, che partono da soli 2.50 euro al mese, anche per tutto il mese di dicembre 2022.

La data di scadenza ora riportata sul sito ufficiale dell’operatore è infatti quella del 20 dicembre 2022, salvo proroghe nei prossimi giorni. Ricordiamoci insieme di che offerte si tratta.

1Mobile proroga le proprie offerte fino al 20 dicembre 2022

La prima offerta di cui vogliamo parlarvi è la 1Mobile Start 2 Plus che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati che diventato 20 Giga dal terzo rinnovo, al costo di 4,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 10 euro per nuovi numeri e 5 euro in portabilità.

Troviamo poi la 1Mobile Power XPlus che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti, 40 SMS e 35 Giga di traffico dati che diventano 50 Giga dal terzo rinnovo, il tutto a 6,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 8 euro per nuovi numeri e 3 euro in portabilità. Proseguiamo con la 1Mobile Special XPlus che prevede ogni mese minuti illimitati, 50 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dal terzo rinnovo, al costo di 8,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 6 euro per nuovi numeri e 1 euro in portabilità.

Infine troviamo la 1Mobile Special Flash che include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati che diventano 140 Giga dal terzo rinnovo, il tutto a 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 5 euro per nuovi numeri e in portabilità da Vodafone, mentre risulta gratuito in portabilità da altri operatori. Non mancano le offerte Reward e le Limited Edition. Per scoprirle tutte visitate il sito ufficiale dell’operatore.