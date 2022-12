Motorola Edge 30 Fusion è uno dei nuovi smartphone di fascia alta lanciati nei mesi scorsi dal popolare brand della telefonia. Le ultime indiscrezioni parlano di una nuova colorazione molto particolare.

Motorola, infatti, ha deciso di lanciare la versione Viva Magenta, colorazione dedicata al Pantone Color of the Year 2023, introducendo anche alcune novità dal punto di vista del design. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Edge 30 Fusion arriva in una nuova colorazione

Oltre alla colorazione accesa, la nuova versione di Motorola Edge 30 Fusion presenta una parte posteriore realizzata in morbida pelle vegana. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la dotazione tecnica, tra le cui caratteristiche principali troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G a 5 nm (3 GHz di frequenza massima).

Il display è un pOLED Endless Edge da 6,55 pollici in 20:9 con risoluzione Full HD+ (409 ppi), refresh rate a 144 Hz, HDR10+, 8/12 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Dispone di 3 fotocamere posteriori rispettivamente da 50 megapixel la principale, 13 megapixel la ultra grandangolare con Macro Vision e sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 32 megapixel con apertura f/2.45, pixel da 0,8 μm.

Al momento Motorola non ha reso noto quando Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta sarà disponibile e in quali mercati sarà commercializzato ma sul suo sito ufficiale è possibile registrarsi per essere informati quando vi saranno novità al riguardo.