Taxi volante, il primo partirà da Napoli e si alzerà di oltre 500 metri

Se siete degli amanti del film “Ritorno al futuro” questa notizia vi farà saltare dalla sedia. Abbiamo sempre utilizzato con scetticismo la frase “Nel futuro le auto voleranno“, e invece possiamo finalmente dire che le previsione stanno andando come ben sperato. Presto le auto potranno volare e il veicolo protagonista sarà il taxi volante. Tutto questo dove? Senza dubbio più vicino di quanto crediate.

Taxi Volante, il futuro è più vicino di quanto crediate

Non in America e neppure in Cina, bensì nella nostra amata e cara Italia. Il progetto fantascientifico del primo taxi a decollo verticale potrebbe alzarsi nel cielo dall’aeroporto di Capodichino nel 2023. Il veicolo volante molto probabilmente ospiterà a bordo 4 persone compreso il conducente e sarà in grado di raggiungere ben 500 metri di altezza ad una velocità di circa 100 km/h.

Il progetto ha inizio dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il distretto aerospaziale della Campania (Dac) e la Gesac (la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno), con il fine di dare vita ad un sistema di “Mobilità aerea avanzata”.

Chi avrà il privilegio di utilizzare questo “oggetto del futuro”? Il taxi servirà al turismo e metterà in comunicazione l’aeroporto di Capodichino con le principali mete turistiche dell’intera Campania.

Ovviamente laddove c’è cambiamento e innovazione non mancheranno le critiche verso qualcosa di sconosciuto. Il problema è un altro: riuscirà l’iniziativa a prendere piede in una città nella quale il trasporto pubblico si trova ai limiti dell’efficienza? Il futuro è nelle nostre mani e nel modo di tenere con cura ciò che la scienza ci offrirà negli anni.