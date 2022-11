La messaggistica automatica è l’aggiunta più recente alla gamma in continua crescita di funzionalità di WhatsApp, che è stata recentemente estesa per consentire il supporto a più utenti. Abbiamo anche sentito che WhatsApp sta pianificando di implementare una funzione per i sondaggi che sarà disponibile per l’uso all’interno delle conversazioni di gruppo all’interno dell’app. La funzione è stata ora rilasciata agli utenti di WhatsApp su piattaforme aggiuntive, incluso il desktop, dopo aver completato con successo la fase di beta test sia su Android che su iOS.

Quando vuoi riunire tutti in una discussione di gruppo sulla stessa pagina su un determinato argomento, l’utilizzo dei sondaggi di WhatsApp è uno strumento utile. Durante la primavera dello scorso anno, ci è stata data una prima occhiata all’opzione e, a settembre, era stata installata sui dispositivi di beta tester selezionati. Con questo strumento, puoi condurre un sondaggio e porre una domanda agli intervistati, offrendo loro una selezione di un massimo di 12 risposte distinte tra cui scegliere. Nella versione Android di WhatsApp, i sondaggi sono disponibili per l’uso da alcuni mesi.

WhatsApp ha rilasciato il nuovo

Secondo WABetaInfo, la funzionalità dei sondaggi ha fatto il suo debutto pubblico nella versione beta del client Windows del servizio di messaggistica all’inizio di questa settimana. Puoi ottenere questa build andando su Microsoft Store e puoi utilizzare il sondaggio mentre il tuo computer funziona come un dispositivo collegato connesso al tuo smartphone. Chiunque disponga dell’ultima versione di WhatsApp Desktop (versione 2.2244.6), scaricabile dal sito Web del servizio di messaggistica, ha accesso anche alla funzione.

I sondaggi possono essere creati con il client desktop di WhatsApp. Utilizzando la crittografia end-to-end fornita dalla piattaforma, distribuirà tutti i tuoi lavori agli altri utenti. La funzionalità è ora accessibile su tutte le principali piattaforme, tra cui Android, iOS, Windows e Desktop, dopo l’introduzione di WhatsApp Desktop. Tuttavia, stiamo ancora aspettando alcune funzionalità aggiuntive, come una pagina separata per i record delle chiamate e la possibilità di inviare noi stessi messaggi sui dispositivi connessi.