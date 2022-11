Netflix è una piattaforma di streaming che punta, giustamente, a rinnovare il più possibile i propri contenuti, in modo da invogliare sempre più utenti a sottoscrivere un nuovo abbonamento, ed allo stesso tempo mantenere salda la fan base originaria.

In questi ultimi mesi dell’anno, l’azienda ha deciso di cancellare numerose serie TV, rimuovendole definitivamente dal catalogo della piattaforma, o meglio cancellando la presentazione di stagioni future nel medio lungo periodo. Vediamo da vicino di quali soluzioni stiamo parlando.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon, sono gratis in esclusiva solo su questo canale Telegram.

Netflix: le serie cancellate definitivamente

Stranger Things – lo sapevamo, e ci dispiace moltissimo, lanciata nel lontano 2016, una delle serie più amate degli ultimi anni si fermerà con la stagione 5.

– lo sapevamo, e ci dispiace moltissimo, lanciata nel lontano 2016, una delle serie più amate degli ultimi anni si fermerà con la stagione 5. Cooking With Paris – uno show televisivo che non ha avuto il successo sperato, presentato nel 2021 , ha visto la luce solo in un’unica stagione, prima di venire definitivamente cancellato dalla piattaforma.

– uno show televisivo che non ha avuto il successo sperato, presentato nel , ha visto la luce solo in un’unica stagione, prima di venire definitivamente cancellato dalla piattaforma. Gentefied – discorso simile al precedente, lanciato da Netflix nel corso del lockdown del 2020, non ha superato le 2 stagioni prima di venire cancellato.

– discorso simile al precedente, lanciato da Netflix nel corso del lockdown del 2020, non ha superato le prima di venire cancellato. Locke and Key – una serie che ha catturato milioni di utenti nel corso degli anni, con i suoi enigmi e le scene fantastiche, è pronta per essere cancellata dopo 3 stagioni .

– una serie che ha catturato milioni di utenti nel corso degli anni, con i suoi enigmi e le scene fantastiche, è pronta per essere cancellata dopo . Space Force e On The Verge – due serial che non hanno avuto il successo che Netflix sperava effettivamente di avere, sono state cancellate dopo rispettivamente 2 e 1 stagioni.

e – due serial che non hanno avuto il successo che Netflix sperava effettivamente di avere, sono state cancellate dopo rispettivamente 2 e 1 stagioni. Raising Dion – per ultimo vi parliamo di una serie TV che aveva decisamente un ottimo potenziale, purtroppo inespresso, presentata nel 2019, è stata cancellata dopo 2 stagioni.

Come vi abbiamo anticipato, l’essere state cancellate non implica che non siano più presenti sulla piattaforma, ma non verranno aggiornate nel futuro.