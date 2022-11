Wikipedia: abbiamo sempre vissuto nella menzogna, ecco il dettaglio errato

Wikipedia è da sempre il sito web più “affidabile” in circolazione. La piattaforma nacque il 15 gennaio 2001 grazie a Jimmy Wales e Larry Sanger, il quale ne suggerì il nome. Quest’ultimo deriva dall’unione della radice wiki e il suffisso pedia (da enciclopedia). Inoltre dispone di oltre 300 lingue. Dunque, cosa c’è che non va?

Wikipedia: abolito dalla piattaforma un errore non da poco

Tutto molto bello fin qui. L’unico problema è che a questa piattaforma può accedere chiunque e di conseguenza anche modificarne le informazioni. A dimostrarlo è il fatto realmente accaduto che vi racconteremo tra pochissimo.

Da anni su Wikipedia è riportata un’informazione non corretta passata inosservata agli occhi di tutti, ad eccezione di un ragazzo di appena 15 anni. Egli durante una normale lezione scolastica si accorse che le notizie inerenti un tostapane elettrico del 1800 erano completamente sbagliate. Sulla piattaforma si leggeva: “la lampada risultante si surriscaldò così tanto che il pane vicino iniziò a dorarsi. […] Il tostapane di MacMasters è stato portato sul mercato di massa come ‘Eclipse’. Aveva quattro elementi elettrici su una base in ceramica. L’elettricità arrivava tramite un adattatore che si collegava tra una lampada e una presa”. Ora vi starete chiedendo dove si trovi effettivamente l’errore.

Un ragazzo qualunque nonché creatore della bufala, confessò: “Era il 6 febbraio 2011. Eravamo in 5 o 6 amici in una lezione di dinamica del primo anno all’università. L’invenzione del tostapane era stata attribuita a qualcuno chiamato ‘Maddy Kennedy’, ma l’ho cambiato con il nome del mio amico.” Come se non bastasse il gruppo di racconta storie si impegnò nella post produzione dell’immagine al fine di renderla antica e ben più credibile. Insomma, l’inganno è durato per ben 9 anni ma finalmente è stato smascherato.