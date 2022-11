Milan Games Week & Cartoomics 2022, un evento unico che cresce, cambia e si evolve anno dopo anno. L’appuntamento programmato dal 25 al 27 novembre ha già superato ogni record: già dal primo giorno d’apertura l’affluenza ha portato una fila chilometrica di giovani e adulti aspettare per ore in attesa di entrare.

Videogiochi, fumetti, cinema, animazione, sono questi i maggiori temi trattati, ma si incontrano anche molti creators e star del web; tutto ideato per creare un’esperienza immersiva del tutto inedita.

Nuovi spazi, grandi storie, ospiti d’eccezione: è con queste premesse che torna anche nel 2022 Milan Games Week & Cartoomics, il grande evento prodotto e organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators in grado di unire il più importante appuntamento italiano dedicato al gaming, agli esport, al digital entertainment e alla geek culture.

L’evento promuove sopratutto il mondo dei comics, dei manga, dell’editoria e dell’intrattenimento nelle sue forme più affini al mondo nerd. La location è sempre il tradizionale quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho: quest’anno però lo spazio dedicato all’evento sarà ancora più ampio e gli special guest attesi sono conosciuti in tutta Italia e oltre.

Eventi e ospiti

Rivelata infatti anche la presenza di Troy Baker, uno dei più grandi attori del mondo dei videogame: voce e movenze di Joel in The Last of Us. Interpretazioni come Booker DeWitt in Bioshock Infinite o ancora Higgs in Death Stranding di Hideo Kojima lo hanno consacrato a un’icona del panorama videoludico odierno, grazie anche a riconoscimenti internazionali come i Video Game Awards, i DICE Awards e ben cinque nomination con il premio per la migliore interpretazione ai BAFTA.

Tra le conferme degne di nota, anche quella dell’italiano Andrea Pessino, co-fondatore e responsabile ricerca dello Studio Ready At Dawn, ma anche volti più noti ai giovani come IlMasseo, GSkianto, Xiuder, Rovazzi, Lundini e tanti altre star del web e creators.

Le aree e i contenuti a cui si potrà avere accesso saranno rispetto allo scorso anno, per un’esperienza ancora più ricca, immersiva e in grado di soddisfare qualsiasi appassionato. Come sempre, il palco centrale sarà animato da Radio 105, la radio ufficiale dell’evento, con la voce di Bryan Ronzani a scandire i tempi del main stage.

Anche in questa occasione, GameStop sarà partner retail e offrirà alle migliaia di migliaia di appassionati un’esperienza d’acquisto davvero immersiva, oltre allo streaming live nella GameStop TV studio presente nella Gaming Zone. I partner editoriali di Milan Games Week & Cartoomics saranno Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, mentre ScuolaZoo sarà il social media partner.

Saranno molti sopratutto gli eventi organizzati e le possibilità a cui i visitatori potranno accedere: dall’esperienze gaming alla realtà virtuale, ma anche Escape Room, attività al chiuso, giochi da tavolo e molto altro.