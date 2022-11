Arriva in questi giorni il nuovo Black Friday Euronics, con tantissime occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire, per riuscire a mettere mano al portafoglio e cercare di spendere il minimo indispensabile su innumerevoli prodotti.

Il risparmio è assolutamente di casa da Euronics, in questi giorni in ogni negozio della catena, infatti, i prezzi sono sempre più economici ed alla portata di tutti. Ricordiamo, ad ogni modo, che gli ordini prevedono la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand, nel caso in cui si decidesse di acquistare uno smartphone.

Ricevete le offerte Amazon Black Friday sul vostro smartphone, iscrivendovi subito a questo canale telegram.

Euronics: le offerte che nessuno si aspettava

Un volantino molto interessante è stato sbloccato da Euronics, pronta a tutto pur di convincere gli utenti ad acquistare top di gamma, e ex-top di gamma, pagandoli rispettivamente cifre molto più convenienti del normale. Il primo terminale che troviamo nel volantino non è altro che il bellissimo Xiaomi 12T Pro, oggi disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 779 euro.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di un prodotto Apple, potranno decidere di fare affidamento sull’iPhone 13, il cui prezzo attuale è sceso sotto gli 850 euro, per quanto riguarda la variante no brand con 128GB di memoria interna. Le ultime alternative sono legate al mondo Samsung, con la possibilità di accedere a Galaxy S21 a soli 499 euro, oppure anche Galaxy S20+, disponibile all’acquisto a 399 euro.

Sempre da Euronics si possono trovare tantissimi altri sconti interessanti, scopriteli sul sito ufficiale.