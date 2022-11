Il destino del Marvel Cinematic Universe sembrerebbe segnato, una frase che a prima vista può far presagire brutte notizie per in fan dell’universo cinematografico ma che invece, in questo caso, rappresenta solo ottime notizie, il futuro del MCU infatti non solo è segnato ma è anche perfettamente predefinito, infatti la nota casa di fumetti, nella sua sezione legata ai film, ha già stilato una guideline ben definita che nelle ultime ore è finita online in un leak di dimensioni incredibili, che mostra tutti film e le serie in arrivo fino addirittura alla fase 7, con date che arrivano addirittura ad autunno 2027, vediamo cosa è venuto fuori.

Un leak che mostra una scaletta incredibile

Qui in alto potete vedere l’intera scaletta fino alla fase sette, come visualizzabile il numero di contenuti è a dir poco incredibile, la quantità di film e serie TV è immensa e mostra l’arrivo anche di nuovi contenuti che faranno la loro prima apparizione nella fase 5 per poi tornare nei vari sequel, qui la scaletta completa:

MCU Fase 5: (2023-2024)

Gennaio 2023 – What If…? 2

Febbraio 2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Marzo 2023: Secret Invasion (Disney Plus)

(Disney Plus) Maggio 2023: Guardiani della Galassia Vol. 3

Maggio 2023: Loki 2 (Disney Plus)

(Disney Plus) Luglio 2023: Echo (Disney Plus)

(Disney Plus) Luglio 2023: The Marvels

Settembre 2023: X-Men ’97 (Disney Plus)

(Disney Plus) Ottobre 2023: Man-Thing (Special)

(Special) Ottobre 2023: Ironheart (Disney Plus)

(Disney Plus) Gennaio 2024: Agatha: Coven of Chaos (Disney Plus)

(Disney Plus) Marzo 2024: Daredevil: Born Again (Disney Plus)

(Disney Plus) Maggio 2024: Captain America: New World Order

Luglio 2024: Thunderbolts

Agosto 2024: What If…? Stagione 3

Settembre 2024: Blade

MCU Fase 6 (2024-2026)

Autunno 2024: Wonder Man (Disney Plus)

(Disney Plus) Ottobre 2024: Marvel Zombies (Serie animata)

(Serie animata) Ottobre 2024: Ghost Rider (Special)

(Special) Autunno 2024: Spider-Man: Freshman Year (Serie animata)

(Serie animata) Novembre 2024: Deadpool 3

Autunno 2024: Vision Quest (Disney Plus)

(Disney Plus) Inverno 2024: The Midnight Angels (Disney Plus)

(Disney Plus) Dicembre 2024: Spider-Man 4 (Sony)

(Sony) Gennaio 2025: Nova (Special)

(Special) Febbraio 2025: Fantastici Quattro

Primavera 2025: Midnight Sons (Disney Plus)

(Disney Plus) Primavera 2025: Moon Knight 2 (Disney Plus)

(Disney Plus) Maggio 2025: Avengers: The Kang Dinasty

Estate 2025: X-Men ’97 2

Luglio 2025: Shang-Chi 2

Estate 2025: Young Avengers (Disney Plus)

(Disney Plus) Autunno 2025: Spider-Man: Sophomore Year (Serie animata)

(Serie animata) Ottobre 2025: Mefisto (Special)

(Special) Novembre 2025. Armor Wars

Inverno 2025: Nomad (Disney Plus)

(Disney Plus) Dicembre 2025: Abomination (Special)

(Special) Gennaio 2026: The Conqueror (Special)

(Special) Estate 2026: Illuminati (Disney Plus)

(Disney Plus) Febbraio 2026: Eternals 2

Primavera 2026: Ms. Marvel 2 (Disney Plus)

(Disney Plus) Primavera 2026: World War Hulk (Disney Plus)

(Disney Plus) Maggio 2026: Avengers: Secret Wars

MCU Fase 7: (2026-2028)