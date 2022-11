Mentre Samsung sta rilasciando aggiornamenti software per i suoi telefoni e tablet Galaxy questa settimana, è emersa online una nuova voce sul tablet. La fuga di notizie di Roland Quandt suggerisce che è in cantiere un nuovo Galaxy Tab S8 Fan Edition. Il device con il numero di modello SM-X506B presenterà molto probabilmente un display LCD anziché uno schermo OLED, il che non è inaspettato dato che il dispositivo dovrebbe essere nel mercato a basso costo di Samsung, paragonabile al suo predecessore, il Galaxy Tab S7 FE.

Il Galaxy Tab S8 FE SM-X506B è dotato di un display LCD, un digitalizzatore Wacom per una superba esperienza con la penna e il nome in codice ‘Birdie’, quindi il punteggio Geekbench di settembre dovrebbe essere accurato. Quandt afferma inoltre che il digitalizzatore Wacom abiliterà la funzionalità dello stilo per il Galaxy Tab S8 FE. Secondo i rapporti, il digitalizzatore fornirà al prossimo tablet una ‘eccellente esperienza con la penna’.

Galaxy Tab S8 FE includerà diverse sorprese

Il tipster non fornisce altre informazioni sul Tab S8 FE, ma osserva che le caratteristiche corrispondono al test Geekbench di settembre. Come detto in precedenza, i risultati del test hanno rivelato alcuni dati intriganti sul modello SM-X5068. Si dice che il tablet esegua Android 13 pronto all’uso e sia alimentato da una CPU MediaTek MT8791V (soprannominata Kompanio 900T SoC). In termini di punteggi, ha ricevuto un punteggio single-core di 773 e un punteggio multi-core di 2318. Poiché è attualmente in fase di test, alcuni dettagli potrebbero cambiare.

Sebbene le funzionalità siano intriganti, la data di rilascio del Galaxy Tab S8 FE rimane sconosciuta, considerando che l’edizione di fascia alta è stata appena annunciata sei mesi fa. L’S7 FE è stato rilasciato negli Stati Uniti nell’agosto 2021, quindi la sua sostituzione è in ritardo. Tuttavia, questi sono solo i primi rapporti sul presunto Galaxy Tab S8 FE, e potremmo dover aspettare ancora un po’ per scoprire cosa ha da offrire il prossimo miglior tablet Android di Samsung.

Come affermato in precedenza, Samsung è in procinto di aggiornare One UI 5 per i suoi telefoni Galaxy. In particolare, le edizioni fan di Galaxy S20 FE e S21 FE hanno ottenuto i sistemi operativi basati su Android 13 questa settimana. Nel frattempo, il Black Friday è ora in pieno svolgimento e ci sono una miriade di offerte sui prodotti Samsung da avere.

Per quanto riguarda i tablet Android, il Galaxy Tab S8+ non ha rivali. Ha un enorme display OLED, una potente CPU, un design elegante e compatibilità per la S Pen. E, grazie agli sforzi di Samsung e Google, l’S8+ è una potenza multitasking con Android 13.