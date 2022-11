Qualcomm e Adobe insieme: creatività al massimo con Snapdragon Mobile, calcolo e XR

Durante lo Snapdragon Summit alle Hawaii, Qualcomm Technologies e Adobe hanno ufficializzato la loro collaborazione. Quest’ultima nasce al fine di poter supportare le esperienze creative sui dispositivi Snapdragon servendosi delle piattaforme mobile, di calcolo e XR. In piena sinergia dunque le due aziende spingeranno i confini della creatività e della produttività dei documenti per gli utenti Snapdragon.

Il punto di partenza è già visibile da esperienze di livello come Adobe Photoshop e Adobe Lightroom per Windows sui dispositivi Snapdragon, ma ora si va avanti. Adobe infatti si impegna a portare il meglio di Creative Cloud in modo nativo sulla piattaforma Snapdragon, compresi Adobe Fresco e Adobe Acrobat.

Con la forza di Adobe Sensei, le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) di Adobe, coadiuvate dal motore dedicato Qualcomm AI Engine sulle piattaforme di calcolo Snapdragon, gli utenti possono sperimentare prestazioni migliorate sui dispositivi per i flussi di lavoro creativi e le attività che includono la super-risoluzione, la rimozione dello sfondo e il miglioramento del colore, l’editing dei contenuti in movimento e altro ancora.

Le aziende stanno collaborando a flussi di lavoro di authoring e consumo XR-driven alimentati da Snapdragon Spaces XR Developer Platform per visori VR/MR e occhiali AR. L’estensione degli strumenti Adobe 3D e Immersive da smartphone e PC ai prodotti XR tramite Snapdragon Spaces può aiutare a creare narrazioni immersive che siano consapevoli dello spazio nei dispositivi indossabili e consentire agli utenti finali di visualizzare e interagire con i contenuti Adobe 3D e Immersive in modo più profondo. Questo lavoro include flussi di lavoro 3D performanti con Universal Scene Description (USD) su molti dispositivi Android per esperienze XR alimentate da Snapdragon Spaces.

Queste esperienze rivoluzionarie di creazione e visualizzazione di applicazioni AR con Aero si basano sull’obiettivo a lungo termine delle aziende di offrire esperienze mobili di alto livello per gli smartphone Android alimentati da piattaforme Snapdragon. Adobe mira a estendere la disponibilità dell’applicazione Aero agli smartphone premium con processore Snapdragon a livello globale.

“Snapdragon continua a rappresentare esperienze di alto livello in diverse categorie di prodotti e noi progettiamo la nostra tecnologia con gli utenti al centro, per consentire loro di liberare la propria creatività praticamente ovunque e attraverso i loro dispositivi più personali”, ha dichiarato Alex Katouzian, SVP & GM, MCX, Qualcomm Technologies, Inc. “Con Adobe, stiamo lavorando per portare gli strumenti creativi e documentali più avanzati al mondo sui dispositivi Snapdragon, per consentire di vivere le esperienze digitali del futuro“.

“Adobe sta portando avanti la creatività e la produttività dei documenti e i nostri prodotti prendono vita su piattaforme tecnologiche costruite per garantire prestazioni e scalabilità”, ha dichiarato Govind Balakrishnan, SVP, Creative Cloud Products and Services, Adobe. “I designer, i creativi e i lavoratori che utilizzano dispositivi con tecnologia Snapdragon potranno lavorare con i nostri prodotti di punta, tra cui le innovative e potenti tecnologie Adobe Sensei AI, per definire una nuova era di esperienze digitali attraverso le superfici e i nuovi mezzi creativi“.