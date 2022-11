Oppo sta ora testando ColorOS 13 come versione beta su una varietà di dispositivi in ​​tutto il mondo. A ottobre, l’Oppo Reno 8 e l’Oppo K10 5G, noto anche come Oppo A77 5G e Oppo A57 5G, sono diventati partecipanti al programma. Trascorso un mese, l’aggiornamento stabile ha finalmente iniziato ad essere inviato a questi cellulari. In India, Cina ed Emirati Arabi Uniti, il software Android 13 che gira su questi due telefoni è stato eliminato.

L’aggiornamento stabile ColorOS 13 basato su Android 13 doveva essere rilasciato per Oppo Reno 8 e Oppo K10 5G il 18 novembre, secondo il calendario del mese di novembre. Tuttavia, nella tipica forma Oppo, gli aggiornamenti hanno iniziato a essere distribuiti sui telefoni prima del previsto.

ColorOS 13 basato su Android 13 arriva per diversi device

Il 16 novembre ha segnato l’inizio della spinta dell’aggiornamento di Oppo per Oppo K10 5G, Oppo A77 5G e Oppo A57 5G. Come è stato detto in precedenza, questi tre telefoni sono essenzialmente gli stessi ma hanno tre nomi di marchi distinti. L’aggiornamento è ora disponibile per K10 5G in India, A77 5G negli Emirati Arabi Uniti e A57 5G in Cina.

Allo stesso modo, l’implementazione dell’ultimo aggiornamento per Oppo Reno 8 5G è iniziata il 17 novembre (un giorno prima). Solo gli utenti in India e Cina possono attualmente ottenere l’aggiornamento per questo particolare dispositivo. L’aggiornamento stabile ad Android 13 per i suddetti dispositivi mobile viene ora inviato agli utenti in più fasi. Di conseguenza, ci vorrà del tempo per raggiungere ogni singolo utente.

In ogni caso, se vivi in ​​uno dei paesi sopra elencati e possiedi uno dei suddetti telefoni, dovresti andare nel menu Impostazioni per determinare se il tuo dispositivo ha ricevuto o meno l’aggiornamento software.