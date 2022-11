In occasione del Black Friday anticipato, Expert ha deciso di lanciare una nuovissima campagna promozionale, atta a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere, nel momento in cui decidono indubbiamente di avvicinarsi alla tecnologia di ultima generazione.

Il volantino, che troverete ampiamente discusso nel nostro articolo, è da considerarsi valido solamente nei negozi di proprietà di Expert, e sul suo sito ufficiale, sul quale è comunque prevista la consegna a pagamento presso il domicilio, a prescindere dal livello di spesa effettivamente raggiunto in fase d’acquisto.

Expert: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

A sorpresa oggi da Expert sono disponibili tantissime offerte molto speciali, con i prezzi più bassi del momento, e la possibilità comunque di accedere anche a top di gamma, pagandoli pochissimo. E’ questo il caso del bellissimo Samsung Galaxy S22, un top assoluto, che viene proposto nel medesimo periodo a soli 699 euro.

Rientrando invece con una spesa che non vada oltre i 500 euro, è possibile pensare di acquistare Xiaomi 12 Lite, Oppo Reno6 Pro, Redmi 10 2022, Realme 9 Pro, Xiaomi 12, TCL 30 Se e simili. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo che sono tutti dispositivi con garanzia di 24 mesi, che copre solo de esclusivamente i difetti di fabbrica, oltre che essere no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, ed in genere sono molto più tempestivi di qualsiasi altro operatore telefonico in circolazione (e non solo).