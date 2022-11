Comet raccoglie nel suo ultimo volantino una importantissima selezione di ottime offerte che possono indubbiamente aiutare gli utenti a spendere poco o niente, nel momento in cui dovessero decidere di avvicinarsi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di fascia alta.

Il risparmio raggiunge indubbiamente i massimi livelli da Comet, data la presenza di una buonissima selezione di prodotti in offerta, i quali comunque garantiscono la possibilità di spendere poco sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. Avete capito bene, per accedere alle offerte basterà recarsi sul sito ufficiale, e richiedere la spedizione presso il vostro domicilio, a titolo gratuito solo nel momento in cui la spesa dovesse risultare superiore ai 49 euro.

Comet shock: offerte da paura con questo splendido volantino

Con il volantino Comet, che ricordiamo essere attivo fino al 20 novembre 2022, gli utenti sono liberi di spaziare tra le innumerevoli categorie merceologiche, riuscendo nel contempo a spendere pochissimo.

La fascia alta della telefonia mobile è coinvolta solamente nel brand Samsung, in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare un Galaxy S22 Ultra 5G, pagandolo 949 euro, oppure affidarsi al foldable più economico ed amato, quale è il Galaxy Z Flip4, disponibile all’acquisto a 849 euro. Nel mentre, se interessati ad un top decaduto, potrete acquistare il Galaxy S20+, disponibile a 399 euro.

Chiaramente il volantino Comet non si limita esclusivamente ai suddetti dispositivi, ma si estende anche tanti altri lidi molto interessanti. Se volete scoprire da vicino ogni singolo sconto, aprite subito il sito ufficiale.