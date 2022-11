Jackery, la "Apple" del mondo dei dispositivi energetici portatili

La crisi energetica sta entrando nel vivo ormai da diverse settimane, complice anche l’inverno che sta arrivando a grandi falcate. I prezzi dell’energia sono sempre più elevati, situazione dovuta anche al conflitto che sta avendo luogo nell’est dell’Europa. Proprio per tale motivazione il Governo invita gli utenti a risparmiare quanta più energia possibile oltre a basarsi sull’utilizzo maggiore delle energie rinnovabili onde evitare improvvisi blackout.

L’appello è stato accolto alla grande dagli utenti che hanno manifestato tutta la loro disponibilità nel servirsi proprio di queste ultime, in modo da combattere la carenza di energia. Sono diverse le preoccupazioni sollevate dalla crisi delle forniture di gas naturale, proprio perché l’inverno si avvicina e il riscaldamento sarà di vitale importanza. Proprio per questo è aumentata la richiesta di apparecchiature utili per il riscaldamento elettrico. Allo stesso tempo c’è da dire che la carenza di energia elettrica aumenta nettamente la probabilità che la corrente possa interrompersi su larga scala. Serve dunque una soluzione per combattere tutti questi aspetti, tra i quali rientra di diritto anche la depressione stagionale denominata “winter blues“, della quale circa il 5% della popolazione soffre a causa del freddo invernale, delle giornate accorciate ma soprattutto delle condizioni meteorologiche.

L’azienda forse mi dici il territorio europeo per quanto riguarda la fornitura di apparecchiature utili per superare un momento del genere è Jackery, con 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo e riconoscimenti da oltre 150 media e organizzazioni autorizzate. Con le sue stazioni di energia portatili, il colosso consente anche il collegamento di elettrodomestici, in modo da fornire luce e calore alle persone, oltre che l’utilizzo di una lavatrice ad esempio. Si tratta inoltre di un insieme di dispositivi in grado di rendere la vita sostenibile al 100%, sia tra le mura domestiche che per quanto riguarda le avventure degli appassionati di outdoor.

Come ricaricarla senza usare l’energia del proprio contatore? Semplice: collegare i pannelli solari alla stazione di energia Jackery per accumulare l’energia del sole sfruttandola al meglio in quanto energia rinnovabile. Le lunghe notti invernali saranno dunque molto meno ardue da superare, soprattutto collegandosi l’un l’altro con affetto ed energia positiva per superare insieme il periodo più freddo dell’anno.

Si tratta dunque di dispositivi in grado di fornire oltre che benessere, anche la possibilità di prendersi cura del proprio nucleo familiare, così come del pianeta. Vedere un qualsiasi oggetto alimentato dall’energia di una stazione Jackery fornisce inoltre allegria.

Ora dunque è il momento di fare sul serio per Jackery che approfitterà del periodo per sfornare le sue offerte migliori. Dal 17 al 23 novembre infatti sarà possibile scoprire sul negozio dell’azienda presente su Amazon prodotti selezionati che ricaricheranno le vostre luci di Natale e illumineranno la vostra casa e il vostro umore durante questi giorni di festa in pieno inverno.

SolarSaga 80: SCONTO del 20% SOLO dal 17 al 23 novembre, 50€ in meno solo per 7 giorni

E’ questo il primo pannello fotovoltaico al mondo con certificazione TÜV Rheinland. SolarSaga 80W è dotato di una tecnologia dual-sided leader a livello internazionale, che evidenzia un aumento dell’efficienza di carica del 25% su tutte le superfici. Inoltre, la superficie interna dell’involucro dei pannelli solari è costituita da materiali riflettenti, che migliorano notevolmente il rapporto di utilizzo dell’energia solare! Il design impermeabile e antipolvere IP68 consente di resistere alle condizioni atmosferiche più difficili, persino a un acquazzone improvviso.

Explorer 1000: SCONTO di 250€ solo dal 17 al 28 novembre

L‘Explorer 1000 di Jackery è una delle centrali elettriche portatili più potenti al mondo. Con una capacità di 1002Wh, è in grado di fornire 1000W di potenza (2000W di potenza di picco) utilizzando più porte di uscita. In questo modo, soddisfa le esigenze di alimentazione della maggior parte degli apparecchi elettrici ad alta potenza. Può ricaricare un telefono cellulare 100 volte, la TV per 13 ore e la macchina del caffè per 88 minuti.

Explorer 2000 Pro: SCONTO da 460€ solo dal 17 al 28 novembre

Con una capacità di 2.160 Wh, Explorer 2000 Pro offre la ricarica solare più rapida tra tutte le apparecchiature di Jackery. Può essere ricaricato completamente in meno di 2,5 ore con 6 pannelli solari SolarSaga 200, e in sole 2 ore tramite presa di corrente. La batteria al litio di ottima qualità ospita due chip per la doppia protezione della batteria e quattro rilevatori di temperatura per garantire un perfetto equilibrio tra sicurezza e affidabilità della ricarica. Non sarà un problema far funzionare un frigorifero per 3,3 ore, l’aria condizionata per 2 ore e un microonde per 96 minuti: una riserva di energia ideale per l’uso domestico di emergenza.

SolarSaga 200: SCONTO di 150€ solo dal 17 al 28 novembre

Essendo il più grande pannello solare disponibile in Italia, il Jackery SolarSaga 200 ha bisogno di sole 2,5 ore per alimentare l’incredibile Explorer 2000 Pro, grazie ad una ricarica solare ultra rapida. I cuscinetti magnetici presenti sul pannello solare consentono di ripiegarlo saldamente, e di trasportarlo durante i vostri viaggi preferiti mentre siete privi di allacci alle utenze pubbliche. In pochi secondi, il pannello solare si posiziona in modo stabile e sicuro grazie ai 3 supporti. L’involucro laminato in ETFE consente al pannello solare di estendere la durata del suo ciclo di vita.