Zoom, il popolare servizio di videoconferenza, insieme ad AMC Theatres, ha annunciato questa settimana che stanno collaborando nel tentativo di portare le conferenze sul grande schermo.

La partnership con AMC, la più grande catena di teatri della nazione, soprannominata “Zoom Rooms at AMC“, vedrà la società trasformare i suoi schermi cinematografici in schermi per videoconferenze per un pubblico di dimensioni comprese tra 75 e 150, ha affermato AMC in un annuncio.

Gli utenti potranno collegarsi online per prenotare blocchi di tre ore nei cinema desiderati. AMC afferma che offrirà anche “servizi aggiuntivi tra cui offerte di cibo e bevande, possibili visioni di film e gestione personalizzata in stile concierge delle esigenze di riunione” ai clienti “a un costo aggiuntivo“.

Il progetto sarà operativo entro il 2023

AMC e Zoom non hanno fornito immediatamente un’indicazione di come sarebbero state valutate le offerte.

Le società hanno affermato di voler lanciare le Zoom Rooms “nei 17 principali mercati statunitensi nel 2023″. Un rappresentante di AMC ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sui prezzi, affermando che la società avrà maggiori informazioni sui prezzi “man mano che ci avviciniamo al lancio”.

“AMC possiede molti teatri in America, ognuno con un’ampia capacità di posti a sedere, soprattutto durante le ore diurne nei giorni feriali, quando si svolgono la maggior parte delle riunioni“, ha affermato il CEO di AMC Adam Aron in una nota.

Il mercato dello spettacolo questa settimana ha registrato una perdita trimestrale e ha dovuto fare i conti con un enorme carico di debiti, solo film di successo come “Black Panther“, “Avatar” e “Ant-Man” hanno fatto salire l’asticella, ha riferito la CNBC .