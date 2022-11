L’exchange di criptovalute FTX è stato hackerato. In poche ore sono stati segnalati oltre $ 600 milioni di trasferimenti anormali da Tether a DAI. Inoltre, StETH Solana, BNB, LINK, AVAX, MATIC e altri token sarebbero stati ritirati da Drainer.

L’hacker sta scambiando tutte le risorse crittografiche su DAI ed ETH, che non possono essere congelate.

L’amministratore di FTX Community Chat ha rilasciato un messaggio nel gruppo Telegram dicendo che FTX è stato violato e le app FTX sono state infettate con un malware. Ha avvisato inoltre gli utenti di eliminare l’app e di non accedere al sito web FTX in quanto potrebbe scaricare un Trojan. Tuttavia, non è chiaro se l’amministratore si sia dimesso o meno.

Una grande quantità di fondi ha iniziato a spostarsi improvvisamente dai portafogli FTX e FTX USA a un singolo portafoglio il 12 novembre, sospettato come l’inizio del processo fallimentare. Tuttavia, i dati e i rapporti sulla catena hanno ulteriormente suggerito che i portafogli FTX sono stati violati e che gli hacker hanno ricevuto l’aiuto di un utente interno per ottenere l’accesso come root.

E’ stata usata una funzione interna

Foobar ha confermato che qualcuno ha inviato un messaggio on-chain all’account del destinatario inserendo l’hash del nome della funzione “Rug Pull All“. Alcuni affermano che si tratta di un lavoro avventuo dall’interno che ha fatto trapelare tutte le chiavi private.

Il consigliere generale statunitense FTX Ryne Miller in un tweet ha dichiarato: “I fatti sono poco chiari. Condivideremo maggiori informazioni non appena le avremo.”

I dati on-chain indicano che i fondi sono stati trasferiti da FTX e venduti tramite DEX. Attualmente vengono venduti UNI, stETH, 1INCH, WBTC, SUSHI, YFI e LDO con indirizzi che iniziano con 0x59ab. Altri token tra cui PAXG, LINK, MATIC, AAVE, SNX, SHIB e APE sono ancora tenuti bloccati.