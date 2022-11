Unieuro fa sognare i consumatori italiani con la presentazione di un volantino che non ammette assolutamente repliche, nascondendo a tratti la possibilità di accedere ad un lungo elenco di offerte speciali, e la possibilità di avere tra le mani prodotti di altissimo livello.

Le migliori offerte del volantino sono ad oggi disponibili solo ed esclusivamente in negozio, con la possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale, in questo modo il cliente ha la certezza di avere la merce presso il proprio domicilio senza costi aggiuntivi, a patto che comunque il livello di spesa abbia superato i 49 euro.

Scoprite subito le migliori offerte Amazon per il Black Friday 2022, le trovate in esclusiva a questo link.

Unieuro: le offerte sono folli, ma solo oggi

Un risparmio così era da tanto tempo che non lo vedevamo da Unieuro, arrivano infatti in questi giorni i migliori sconti del mese, con la possibilità di accedere ad un lunghissimo elenco di offerte accomunate da prezzi concorrenziali su tutto.

Gli utenti sono felici di poter accedere alla fascia alta della telefonia mobile, acquistando ad esempio un Galaxy S22 ad un prezzo da paura, ma sono anche disponibili gli ultimi iPhone 14, alla cifra finale di 949 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna, oppure anche 699 euro necessari per l’acquisto di iPhone 12, sempre per quanto riguarda il medesimo taglio di memoria.

Spostandosi nel mondo Android si incrociano numerosi prodotti più economici, dalle performance comunque più che adeguate alla situazione. Se volete scoprire gli sconti, collegatevi subito al sito ufficiale.