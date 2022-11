I visori per la realtà virtuale sono pericolosi, ha detto Marientina Gotsis, professore associato di ricerca presso la Interactive Media and Games Division della University of Southern California. “Puoi inciampare e colpire la testa o romperti un arto e farti gravemente male, quindi qualcuno deve vegliare su di te quando usi la realtà virtuale. Questo è obbligatorio”.

Ciò include tenere animali domestici, bambini piccoli e altri ostacoli, come ventilatori a soffitto, fuori dall’area. Oculus Rift di Facebook include un’infografica con il prodotto e dispone di un centro di sicurezza online con spiegazioni video.

“Esistono inoltre una serie di potenziali problemi“, ha affermato Martin Banks, professore di optometria dell’Università della California, Berkeley, che studia la percezione visiva in ambienti virtuali. “Uno è il modo in cui influenziamo la crescita dell’occhio, che può portare a miopia o miopia”.

La miopia è un problema crescente in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, gli studi mostrano che la miopia è passata da solo il 25% della popolazione negli anni ’70 a oltre il 40% entro il 2000. Circa 10 milioni di adulti americani sono considerati “gravemente miopi”.

“Guardando tablet, telefoni e simili, ci sono prove abbastanza buone che lavorare da vicino può causare il rischio di miopia”, ha detto Banks. “Siamo tutti preoccupati che la realtà virtuale possa peggiorare le cose”.

Molte persone che utilizzano la realtà virtuale lamentano affaticamento degli occhi, mal di testa e, in alcuni casi, nausea. Gli esperti affermano che ciò è dovuto al modo in cui la realtà virtuale influisce sulla connessione occhio-cervello.

Nella vita reale, i nostri occhi convergono naturalmente e si concentrano su un punto nello spazio, ma nella realtà virtuale li separa, confondendo il cervello.

Quanto tempo bisogna usarlo al massimo

“In un ambiente virtuale, il modo in cui guardiamo e interagiamo è cambiato perché potremmo proiettare negli occhi qualcosa che sembra lontano, ma in realtà è solo a pochi centimetri dall’occhio“, ha affermato Walter Greenleaf, neuroscienziato comportamentale che ha studiato la realtà virtuale in ambito medico per oltre 30 anni.

La scienza lo chiama “conflitto di convergenza-accomodazione” e non è sono ancora sicuri delle complicazioni che potrebbero scaturire in futuro. “Stiamo ingannando il cervello“, ha detto Greenleaf, che lavora con il Virtual Human Interaction Lab della Stanford University, “e non conosciamo l’effetto a lungo termine di questo“.

La maggior parte di noi guarda i telefoni cellulari e i tablet per un breve periodo prima di alzare lo sguardo, il che riduce al minimo il loro effetto negativo sull’occhio. Ma con la realtà virtuale, è fin troppo facile immergersi in quell’esperienza extracorporea.

Quanto tempo è troppo lungo per utilizzare la realtà virtuale in una sola seduta? Produttori come Oculus suggeriscono “da 10 a 15 minuti di pausa ogni 30 minuti, anche se pensi di non averne bisogno“.

