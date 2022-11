La scoperta di enormi impronte preistoriche ha gettato nuova luce su quello che è stato descritto come il “Jurassic Park” dell’Australia.

Gli esperti dell’Università del Queensland, guidati dal paleontologo Dr. Anthony Romilio, hanno studiato fossili di impronte di dinosauri nel Queensland meridionale datati tra 165 milioni e 151 milioni di anni fa.

Le impronte, che risalgono al tardo Giurassico, offrono uno sguardo nuovo al tempo dei dinosauri. “Mi sono sempre chiesto, dove sono finiti i grandi dinosauri carnivori australiani?” ha detto Romilio, in una nota. “Finalmente li abbiamo trovati, proprio qui nel Queensland.”

Le tracce, note da mezzo secolo, sono state lasciate dai dinosauri che camminavano attraverso foreste paludose preistoriche, ha spiegato. Sebbene molte delle tracce appartengano ai teropodi, il gruppo di dinosauri che include i velociraptor, sono state avvistate anche altre enormi tracce.

Una scoperta che getta nuova luce

“La maggior parte di queste impronte ha una lunghezza compresa tra 50 e 60 centimetri, con alcune delle tracce davvero enormi che misurano quasi 80 centimetri“, ha affermato. “Stimiamo che queste tracce siano state fatte da dinosauri carnivori di grosso calibro, alcuni dei quali erano alti fino a tre metri ai fianchi e probabilmente lunghi circa 10 metri.

Le tracce del Queensland sono state probabilmente realizzate da giganteschi carnosauri, il gruppo che include l’Allosaurus, ha detto il ricercatore. “All’epoca, questi erano probabilmente alcuni dei più grandi dinosauri predatori del pianeta“.

“Trovare questi fossili è stato il nostro modo di rintracciare le creature del Jurassic Park in Australia”, ha aggiunto il paleontologo. L’Australia non è estranea alle scoperte dei dinosauri. In un altro progetto, un insolito dinosauro “sdentato” è stato recentemente identificato dai paleontologi in quella zona.