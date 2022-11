Lidl sconvolge il pubblico italiano con il lancio di una campagna promozionale assolutamente in grado di catturare un numero sempre più grande di acquirenti, dati prezzi relativamente bassi, ma soprattutto la possibilità di risparmiare molto più del previsto.

Il volantino è pronto per fare la differenza sul mercato, con acquisti effettuabili in negozio, e non online sul sito ufficiale, nonché una piena disponibilità di scorte in ogni singolo punto vendita coinvolto. I prodotti commercializzati, inoltre, sono caratterizzati dalla garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.

Lidl: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Con il volantino Lidl gli utenti possono acquistare tantissimi prodotti per la cucina a prezzi decisamente più bassi del normale, riuscendo così a cucinare assieme ai propri cari in assoluta libertà nell’avvicinarsi delle festività natalizie.

Il prodotto di punta dell’intera campagna è senza dubbio l’ottimo Monsier Cuisine Smart, un vero e proprio robot da cucina, il cui prezzo è comunque più che indicato, al giorno d’oggi può essere acquistato a 449 euro. Se interessati ad una versione mini, segnaliamo anche la presenza della variante da soli 24,99 euro.

Non mancano poi anche altre tipologie di prodotto ugualmente molto interessanti, come la raclette con funzione pizza, disponibile a 49 euro, la tostiera, la macchina per il pane, il tostapane o il bollitore elettrico, tutti modelli che hanno un prezzo massimo di 79 euro (individuato nella macchina per il pane). Se a questo punto foste incuriositi, e volete conoscere da vicino i prezzi, collegatevi subito al sito ufficiale.