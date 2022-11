Ogni anno i vari big del settore mobile presentano un numero davvero esorbitante di nuovi dispositivi, soprattutto smartphone. Non è così invece per Sony, che in questo ultimo periodo ha sempre presentato pochi device ma dalle specifiche tecniche notevoli. Questa azienda ha sempre avuto la sua filosofia, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico e del design. Tuttavia, sembra che per il prossimo anno vedremo arrivare ufficialmente ben sei nuovi smartphone a marchio Sony.

Sony si appresta ad annunciare sei nuovi smartphone nel 2023 con soc Snapdragon

Fino ad oggi il noto colosso giapponese Sony ha presentato sul mercato mobile non molti smartphone, forse anche perché l’azienda è piuttosto impegnata anche in altri settori. Si pensi ad esempio al settore del gaming, dove Sony domina con la sua nuova console di ultima generazione, ovvero la PlayStation 5.

Tuttavia, come già accennato in apertura, sembra che l’azienda non abbia intenzione di retrocedere nel settore mobile, anzi. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, Sony starebbe preparando l’arrivo ufficiale per il prossimo anno di almeno sei nuovi smartphone. Secondo i rumors, tutti questi device avranno un comune denominatore, ovvero il processore.

In particolare, stando alle indiscrezioni appena emerse in rete, nel corso del prossimo anno Sony presenterà tre nuovi smartphone dotati del soc Snapdragon 8 Gen 2, un nuovo smartphone con a bordo il soc Snapdragon 6 Gen 1 e due nuovi smartphone dotati del soc Snapdragon 4 Gen 1. Se così fosse, quindi, vedremo arrivare nel 2023 diversi smartphone appartenenti a fasce di prezzo differenti, tra cui device entry-level, device mid-range e device top di gamma.

Per il momento, comunque, si tratta ancora di primissimi rumors e leaks, per cui prendiamo queste notizie con le pinze. Dovremo infatti attendere ancora qualche altra informazione, tra cui almeno delle prime immagini renders e soprattutto qualche piccola conferma ufficiale da parte della stessa Sony.