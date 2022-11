Apple ha ormai svelato al mondo intero la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Questi ultimi sono infatti dei veri smartphone top, soprattutto anche per quanto riguarda il prezzo. Tuttavia, in queste ultime ore è stata svelata una nuova versione di iPhone 14 Pro Max dal prezzo veramente da capogiro. Si tratta infatti di addirittura 130 mila dollari.

iPhone 14 Pro Max: arriva la versione made by Caviar da 130 mila dollari

Nel corso delle ultime ore è stata svelata una nuova versione del top di gamma di casa Apple, ovvero iPhone 14 Pro Max. In particolare, la nuova versione è stata realizzata da Caviar e si distingue da tutti per il suo prezzo davvero esagerato ed esorbitante.

Il nuovo smartphone ha infatti un costo esagerato di oltre 130 mila dollari. Questo è dovuto soprattutto alla presenza di un Rolex Daytona Watch sulla backcover di iPhone 14 Pro Max. Per l’esattezza, il prezzo per portarsi a casa questo gioiellino è di 134,250 dollari per la versione con 128 GB di storage interno. La versione con il taglio di memoria da 512 GB ha infatti un prezzo ancora più elevato, pari a 134,580 dollari.

Un prezzo decisamente elevato ma che permetterà di portarsi a casa un vero e proprio gioiello. Lo smartphone, come già detto, vanta sul retro la presenza di un Rolex Daytona Watch ed è realizzato con materiali di pregio e resistenti come il titanio. Non manca poi anche per questo modello tutta la potenza e la fluidità a cui il colosso americano Apple ci ha da sempre abituati.