Starlink, il servizio Internet offerto dalla società di Elon Musk, SpaceX, ha comunicato ai clienti alcune buone notizie: alcuni paesi, compresa l’Italia, vedrà calare il costo dell’abbonamento mensile in risposta alle “condizioni del mercato locale“.

Sul canale Reddit di Starlink italia, si legge infatti: “In vigore dal 1/11/2022, Starlink costerà 50 euro al mese invece di 70”.

La riduzione dei prezzi è fondamentale in un momento in cui tutto il resto sta diventando più costoso a causa dell’inflazione. “La riduzione del prezzo tiene conto delle condizioni del mercato locale e ha lo scopo di riflettere la parità di potere d’acquisto tra i nostri clienti“, si legge nell’annuncio.

La situazione negli Stati Uniti è meno chiara

Anche in altre parti del mondo si stanno verificando dei tagli importanti. Ad esempio, su Reddit una persona nel Regno Unito segnala una riduzione del canone mensile: ora costa solo £ 75 (rispetto al prezzo precedente di £ 89). In Messico invece è passato a $ 1.100 MXN (da $ 2.299 MXN) e in Germania € 80 (da € 100).

Gli utenti in Cile e Brasile invece segnalano riduzioni dei prezzi di circa il 50%. Un controllo a campione sulle rispettive pagine di servizio di Starlink in ciascun paese supporta le affermazioni di cui sopra.

Meno chiara è la situazione negli Stati Uniti, dove il dollaro è cresciuto rispetto alle valute estere. Una persona in Nevada riferisce di aver pagato circa $ 85 (rispetto al precedente prezzo di $ 110), ma le pagine di Starlink mostrano ancora il prezzo senza sconto. Diverse altre persone che affermano di provenire dagli Stati Uniti affermano di non aver ricevuto alcuna riduzione di prezzo.

Finora non si parla di una riduzione della velocità o dell’aggiunta di limiti a seguito degli abbonamenti scontati.

SpaceX e T-Mobile ospiteranno un evento congiunto in cui Elon Musk sarà presente per annunciare piani per “aumentare la connettività“. Non è chiaro se l’evento abbia qualche relazione con il nuovo prezzo.