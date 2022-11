Lo sapevate che con Iliad potete attivare un’offerta da addirittura 160GB di traffico dati al mese, al prezzo più basso di sempre? avete capito bene, si tratta della Iliad Flash 160, scopriamola assieme.

Come tutte le proposte dell’azienda, l’attivazione è possibile sia sul sito ufficiale, che presso le varie SIMbox che troviamo in punti strategici in Italia; inizialmente è necessario versare un contributo di 9,99 euro, per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma è possibile richiedere la promo sia su nuova numerazione, che a prescindere dall’effettiva provenienza.

Iliad: la promozione da battere

L’offerta presenta un costo fisso di 9,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata precedentemente, per godere comunque di un bundle di 160GB di internet in 5G (ove presente, senza costi aggiuntivi), affiancato da minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico in Italia.

Da notare che la promozione, come anticipato del resto, può essere attivata da chiunque, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo. Oltre a questo, il bundle risulta essere perfettamente fruibile anche in Europa, con la sola limitazione a 9GB di internet in 4G nei paesi dell’UE, ma mantenendo illimitati i minuti verso 60 destinazioni nel mondo.

Inclusi nell’offerta troviamo anche la funzione Mi Richiami, ovviamente l’hotspot, la segreteria telefonica e la portabilità del numero originario. La diffusione del 5G è limitata, potete verificare la copertura sul sito ufficiale di Iliad, in modo da scoprire se la vostra città effettivamente rientra nell’elenco.