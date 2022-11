Al momento, la differenza tra ADO EBIKE e altri marchi cinesi di biciclette elettriche è

che ADO ha forti capacità di controllo della qualità del prodotto.

In occasione del primo anniversario della fondazione del marchio, nasce ufficialmente il laboratorio EBIKE con un investimento di circa 2,5 milioni di euro. Questa decisione sembra folle a molte persone. Vale davvero la pena investire molti asset? Il fondatore Mr. Sen ha dichiarato: “Vogliamo trasformare il marchio ADO in un marchio a lungo termine. Se vogliamo andare oltre, dobbiamo investire nello sviluppo del prodotto e nella sperimentazione industrie. ADO è sempre stato incentrato sull’utente e il laboratorio deve creare il massimo. Strumenti di progettazione per la migliore esperienza, solo un forte

laboratorio può avere una forte qualità del prodotto e può creare prodotti con la migliore esperienza per gli utenti.”

ADO aderisce all’intenzione originaria di “proteggere ogni giorno il pendolarismo urbano”, ed è il primo laboratorio di biciclette elettriche QTL del settore autorizzato da

lo standard di certificazione internazionale SGS-ADO EBIKE QTL Lab. Questo dimostra

la capacità di ispezione e test di ADO, capacità di ricerca e sviluppo innovative ed un laboratorio il cui livello di gestione ha raggiunto il livello dell’industria leader nazionale, il che si tramuta in prodotti ADO di alta qualità sottoposti a un test rigoroso per soddisfare gli standard internazionali.

ADO LAB: alcune domande

Quindi cosa significa per gli utenti?

1. Forte qualità del prodotto fino a 10 anni.

ADO ha investito in strumenti di test avanzati e apparecchiature sperimentali per

supporta X elementi di prova come test di veicoli nuovi, test di componenti, sistema elettrico e prove di sicurezza, nonché prove di fatica meccanica relative al veicolo,

prestazioni, prestazioni meccaniche, prestazioni dei materiali, X tipi di test funzionali

come le prestazioni di forza. I metodi di prova sono conformi agli standard di

l’organizzazione SGS. Ogni componente e l’intero veicolo devono superare un rigoroso test prima di lasciare la fabbrica per garantire una rigorosa garanzia di qualità.

2. Durata e durata della batteria sicure e affidabili, fino a 100 km.

La questione che preoccupa maggiormente gli utenti è la sicurezza delle batterie. A questo proposito, ADO laboratorio ha severi standard di produzione e standard di ispezione per le batterie. Ecco alcuni test effettuati per controllare la durata della batteria:

a. Simula un ambiente a bassa temperatura per osservare se la batteria può

scaricare una corrente stabile a bassa temperatura (-20 gradi);

b. Simula la temperatura ambiente normale, indipendentemente dalla capacità della batteria.

c. Testa l’ambiente ad alta temperatura (55 gradi) per vedere se la carica e

lo scaricamento della batteria è anormale ed esaminare anche le prestazioni del

termometro;

d. Caricando e scaricando la batteria più volte, osservare se i dati del test della batteria sono qualificati;

e. Dopo 8 ore, 12 test per garantire la stabilità di ogni batteria;

f. Infine installare la scheda di protezione della batteria certificata SGS per evitare danni alla batteria;

g. Testare i dati della batteria delle 5 biciclette elettriche nella guida effettiva, ad esempio se influirà sulla sicurezza della batteria dopo aver guidato per X ore un tratto di strada accidentato.

Questo rigoroso processo garantisce che le batterie ADO possano fornire una produzione di energia stabile, qualità, durata della batteria e aspettativa di vita.

3. Buon comfort di guida, la migliore esperienza di guida

Lo sviluppo e il design del nuovo prodotto di ADO incorporeranno un design ergonomico e il veicolo sarà testato per una guida fluida, inclusa la frenata, test di capacità di arrampicata e test del rapporto di servoassistenza. Il tutto simula ADO Ebike in

condizioni stradali complesse come strade sterrate e strade sconnesse.

4. Ascoltare la voce dei clienti e fornire una garanzia di servizio sicuro

Nel processo di sviluppo del prodotto, ADO raccoglierà le esigenze e i suggerimenti degli utenti inviandoli al laboratorio del prodotto. Il relativo reparto progetterà e migliorerà il prodotto dopo la revisione. Allo stesso tempo, in risposta alle esigenze dei clienti, sono in fase di sviluppo e-bike a motore centrale. In ultimo, in termini di servizio, ADO ha raggiunto la consegna in 48 ore Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria. Per quanto riguarda il post vendita servizio, ADO ha un centro di assistenza post-vendita autocostruito e un magazzino in Germania per garantire che gli utenti possano acquistare con fiducia.