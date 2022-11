Le offerte di casa TIM raggiungono un nuovo livello di risparmio, mettendo sul piatto prezzi bassissimi per tutti gli utenti, e sopratutto un bundle che supera di gran lunga le più rosee aspettative, risultando alla portata anche di coloro che vogliono spendere il minimo indispensabile.

Accedere alle promozioni di casa TIM è più difficile del previsto, infatti l’attivazione è possibile solo ed esclusivamente per coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero di telefono, con provenienza da uno specifico operatore telefonico. La promo potrà essere richiesta solamente nei negozi fisici in Italia, con acquisto della SIM ricaricabile, in genere ad un prezzo di circa 25 euro, comprensivo sia dell’attivazione che di una parte di ricarica.

TIM: queste sono le offerte più pazze

Le nuove offerte di casa TIM strizzano l’occhio agli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, infatti la spesa non supera i 9,99 euro al mese, pur mantenendo altissimo il livello dei giga effettivamente fruibili. La promo più interessante resta sicuramene la Wonder Six, presenta un bundle composto da 100 giga di traffico dati in 4G, a cui aggiungere anche SMS e chiamate infinite, da poter utilizzare verso tutti.

Con la Wonder Five, invece, il prezzo finale scende a 7,99 euro al mese, anche in questo caso pagabili tramite credito residuo, con all’interno un bundle composto da 70 giga di internet in 4G, affiancati da illimitati minuti e SMS verso tutti. Entrambe le proposte possono essere richieste solamente nei negozi fisici.