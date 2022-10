Amazon cerca di avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi smartphone, tra cui gli Apple iPhone, proponendo al pubblico una serie di ottime offerte speciali che abbassano di molto tutti i prezzi di vendita, e riescono a permettere al cliente di godere di un risparmio importante.

I prezzi sono difatti di molto inferiore ai più importanti rivenditori di elettronica, ma ciò è possibile anche grazie ai codici sconto gratis che possono essere applicati in fase d’acquisto, riducendo di molto la spesa finale su Amazon. La strada più breve per averli a costo zero, consiste più che altro nella sottoscrizione ad un canale Telegram dedicato, premete qui per i dettagli.

Amazon: tanti prodotti in offerta, anche iPhone

I prodotti in offerta su Amazon sono davvero tantissimi, e coinvolgono molto spesso anche gli iPhone di ultima generazione, è risaputo infatti che è possibile pensare di acquistare un iPhone 14, nella variante da 128GB, pagandolo soli 999 euro (LINK). Non mancano, sempre su Amazon, anche i modelli più costosi, quali possono essere iPhone 14 Pro, nella variante da 256GB, disponibile a 1469 euro (LINK), oppure un buon iPhone 14 Pro Max, da 128GB, a 1489 euro (LINK). Poco sotto, invece, vi proponiamo una selezione di sconti molto speciali, attivi solamente oggi.