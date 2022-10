Dopo aver vietato la disinformazione sui vaccini per il Covid-19 dalla sua piattaforma lo scorso anno, YouTube ha deciso di rimuovere dalla piattaforma altri argomenti, come le teorie complottistiche e fake news.

Ci sono molti video che spingono affermazioni infondate: alcuni dicono che i vaccini causano condizioni di salute croniche come cancro e infertilità, altri addirittura affermano che sono stati iniettati dispositivi di localizzazione e non prevengono la diffusione della malattia. Tutti questi video saranno rimossi, ha affermato la società in un post sul blog

“La politica era necessaria perché la disinformazione sui vaccini Covid-19 si era sempre più dilagante“, ha affermato la società.

I video sulle politiche sui vaccini, le sperimentazioni e i successi o i fallimenti passati continueranno ad essere consentiti, così come le “testimonianze personali“, ha affermato la società, purché il contenuto non infranga altre regole di YouTube o appartenga a un canale che promuova fake news.

Molte organizzazioni saranno eliminate da Youtube

Come parte della politica, YouTube sta anche rimuovendo i canali di “noti divulgatori di disinformazione sui vaccini“, ha detto un portavoce a Forbes, tra cui i membri della Disinformation Dozen, un’etichetta assegnata dal Center for Countering Digital Hate. Uno dei medici di questa organizzazione ha attirato l’attenzione a giugno dicendo che i vaccini “magnetizzavano” i corpi dei loro riceventi.

Anche il canale per il Children’s Health Defense Fund, il cui consiglio è presieduto da Robert F. Kennedy, Jr., un altro dei Disinformation Dozen, sarà eliminato in base alla nuova politica, ha affermato il portavoce.

I canali potranno presentare ricorso contro la chiusura del canale, ma una volta deciso, i ban saranno permanenti.