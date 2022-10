A partire dal prossimo 2 novembre 2022 la piattaforma di contenuti in streaming Dazn introdurrà la nuova opzione DAZN Plus, che con un costo mensile aggiuntivo permetterà di ottenere la visione su 2 dispositivi in contemporanea anche se collegati da luoghi diversi.

Tim aveva già specificato che tutti i nuovi e già clienti TIMVISION Calcio e Sport fruiranno sino al 31 Ottobre 2022 del profilo di visione equiparabile al nuovo piano DAZN Plus, quindi con la visione su due dispositivi in contemporanea anche se in due luoghi differenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Dazn Plus: nuovo abbonamento a partire dal 2 novembre 2022

A partire dal 1° novembre 2022 i clienti TIMVISION Calcio e Sport potranno guardare i contenuti DAZN su due dispositivi in contemporanea ma solo se entrambi si collegheranno alla stessa rete internet dell’abitazione, passando quindi al piano DAZN Standard, che a differenza del Plus prevede anche la possibilità di registrare fino ad un massimo di 2 dispositivi sotto lo stesso account.

L’opzione DAZN Plus dal 2 novembre sarà disponibile per tutti i clienti TIMVISION che hanno attiva o attivano un’offerta che include DAZN e avrà un costo di 10 euro al mese, che andrà a sommarsi al canone mensile della propria offerta della gamma TIMVISION Calcio e Sport o Gold. La nuova opzione Plus potrà essere attivata e disattivata in qualsiasi momento, e consente di registrare fino a 6 dispositivi alla volta, con visione dei contenuti in contemporanea su 2 dispositivi anche in due location diverse, quindi attraverso due reti internet differenti.

Si segnala che per quanto riguarda i nuovi clienti che attivano un’offerta TIMVISION Calcio e Sport in questi giorni, l’attivazione di DAZN Plus sarà possibile solo dal 2 Novembre 2022. Invece per chi sottoscrive le offerte TIMVISION dal 2 Novembre 2022 sarà anche possibile attivare contestualmente l’offerta con DAZN e l’opzione Plus.