WindTRE: giga illimitati con la GO Unlimited Star+, il costo è inferiore a 8 euro

Sono talmente tanti i gestori che ogni giorno riescono a combattere tra loro per accaparrarsi una grande fetta di pubblico, che ormai c’è l’imbarazzo della scelta. Ci sono sempre state delle aziende che però hanno dominato, fin dai primi tempi. Una di queste era certamente Wind, che insieme a TRE gestiva una fitta rete di utenti. In seguito è poi arrivata quella fusione che ha visto tutte le persone finire sotto la stessa bandiera, la quale in merito a qualità non ha niente da invidiare a nessun altro gestore attivo.

WindTRE: le persone che sono già clienti con la rete fissa potranno avere un’offerta con giga senza limiti a 7,99 €

Vi è mai capitato di scoprire una nuova offerta perché proposta dal vostro gestore telefonico di casa? A quanto pare molte persone avrebbero testimoniato in merito ad una nuova proposta da parte del provider WindTRE.

Coloro che hanno già un’offerta in corso per quanto riguarda la loro rete domestica potrebbero infatti beneficiare di un’opportunità più unica che rara. Basterebbe infatti corrispondere solo 7,99 € al mese per sempre al gestore per avere un’offerta mobile con tutto incluso nel prezzo.

WindTRE con la sua GO Unlimited Star+ sarebbe infatti pronta ad offrire ai suoi clienti tutto quello che serve. Si parla di minuti senza limiti verso tutti i provider italiani e non solo, 200 SMS verso tutti e giga senza limiti ogni giorno in 4G. L’opportunità è stata valutata positivamente da molte persone e infatti anche la pubblicità in televisione sta andando a gonfie vele.