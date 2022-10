Esselunga è pronta per mettere un freno all’incredibile crescita delle rivali del settore, mediante il lancio di una nuovissima campagna promozionale, con la quale invogliare un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto di prodotti di tecnologia, e non solo.

Il volantino riparte da dove si era fermato le scorse settimane, ovvero dalla possibilità di mettere tra le mani del cliente finale una lunga serie di prezzi bassissimi tra cui è possibile scegliere, nell’ottica di riuscire a risparmiare al massimo. Gli acquisti, se interessati, potranno sempre e soltanto essere completati nei negozi fisici in Italia.

Esselunga: grandi offerte con prezzi alla portata di tutti

Esselunga ha recentemente rinnovato la propria offerta tech con il lancio di un nuovo incredibile volantino, attivo fino al 9 novembre 2022, e con la possibilità di risparmiare al massimo su ogni acquisto.

Il prodotto coinvolto nella campagna non sono altro che le Apple Airpods di terza generazione, disponibili ad un prezzo ridottissimo, almeno in confronto al listino, pari appunto a 165 euro. Il loro punto di forza, oltre che l’appartenenza all’ecosistema Apple, è più che altro legato all’incredibile scheda tecnica, in quanto parliamo di un prodotto con audio spaziale, certificazione IPX4, un driver ad alta escursione, ma anche una ergonomia quasi senza pari.

Come vi abbiamo anticipato, è prevista la garanzia di 24 mesi, ed inoltre le scorte potrebbero essere limitate, per questo raccomandiamo di accelerare l’acquisto, in modo da non restarne definitivamente tagliati fuori.