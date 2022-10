Oggi si parla della nuova Audi Q3 45 TFSI e-TRON, nome molto lungo che ci parla del nuovo SUV che diventa plug-in, quindi con una batteria a supporto del motore a benzina.

Partendo dal design, non c’è nulla da dire: classiche linee di Audi che vengono rese ancor migliori nella nuova versione della Q3. La colorazione verde quasi militare in contrasto con inserti neri lucidi è davvero eccezionale. La calandra con il loro Audi nero a contrasto si trova in mezzo ai fari Full LED Audi Matrix.

La lunghezza è di 4 metri e mezzo, l’altezza di 1 metro e 60, con larghezza di 2 metri. In totale sono 245 cavalli, 180 kW, tra l’altro si tratta di una versione con pacchetto S-line. I cerchi sono da 20 pollici con gomme Hankook, sul lato di destra ecco il bocchettone per la benzina e sul retro fari full LED e estrattore che non ospita tubi di scarico. Presente anche il tetto apribile semi-panoramico con vetri oscurati che sono presenti anche sul retro.

Sul lato di sinistra ecco il bocchettone per la ricarica della batteria, la quale non ha ricarica veloce. I sensori sono per gli ADAS di livello 2: presente anche una telecamera frontale per le manovre, oltre a quella posteriore.

Il bagagliaio è elettrico e mostra tanto spazio all’interno con 380 litri con due pozzetti a destra e sinistra. Presente anche una presa da 12V. I cavi di ricarica sono di grandi dimensioni e non possono essere stivati sotto visto che ci sono gli accessori e la batteria elettrica.

All’interno questa Audi Q3 mostra tanta qualità: gli interni sono in pelle e Alcantara con un solo colore. Lo spazio non sembra molto visto che i sedili sono sfalsati rispetto al sedile centrale, ma quanto si sale in auto ci si rende conto che per 4 persone lo spazio è davvero buono, con tanto spazio per le ginocchia. Presente la bocchetta dell’aria, ingressi Type-C e un bracciolo con porta-bevande. Presenti LED in prossimità delle portiere e speaker Bang&Olufsen.

Davanti ecco che al posto del guidatore si può apprezzare il cuore e la qualità della Q3. L’infotainment mostra la possibilità di creare il proprio profilo nell’auto in modo da gestire tutto a modo proprio. Il cockpit è totalmente digitale così come lo schermo da 10 pollici di fianco. Il volante è dotato di paddle per il cambio marcia visto il motore a benzina. I sedili sono elettrici ed allungabili per le gambe, il bracciolo permette di stipare qualche oggetto personale e poi c’è il cambio S-Tronic automatico. Presenti anche qui due ingressi Type-C per collegare lo smartphone, che può essere ricaricato in wireless, con Android Auto che è anche wireless.

Gli stili di guida sono Dynamic, Auto, Individual e Comfort. C’è un tasto dedicato all abatteiha elettrica che ci darà info in merito direttamente dallo schermo dell’infotainment, ma anche tante altre impostazioni come gli ambienti LED gestibili direttamente dallo schermo per colore e intensità.

Per quanto riguarda la ricarica invece, è tutto molto semplice. Basta collegare infatti il cavo della colonnina alla batteria da 13 kW, la quale si può ricaricare al massimo fino a 3,6 kW in circa 4 ore per un full di carica. Aprendo la portiera dell’auto si sblocca il cavo di ricarica che può dunque essere rimosso.

Su strada l’Audi Q3 va davvero bene in termini di comfort ma anche sul motore. I numeri sono chiari: 245 cavalli in totale e 180 kW. Il peso a vuoto è di 1 tonnellata e 800 Kg, mentre la coppia è di 400nm, niente male per la tipologia di auto. Trazione anteriore e velocità massima di 210 km/h. A giovarne è ovviamente la parte dei consumi visto che quest’auto è in grado di consumare poco grazie al motore elettrico che consente di dare all’auto lo spunto in partenza, con l’auto che tende ad utilizzare sempre il motore elettrico che ha un’autonomia di 40km circa se stiamo attenti. La ricarica avverrà anche con il motore endotermico. I consumi sono di circa 450 km con un pieno, non pochi.

Prestazioni non eccezionali ma l’auto è un SUV camaleontico, adatto a tutte le esigenze: per la città, per i viaggi e anche per la famiglia in generale.

In conclusione, la nuova Audi Q3 supera il nostro test: tanta qualità, piacevole la guida, bellissimo il colore e tanta duttilità. Il prezzo si aggira sui 48.800 euro per la versione senza troppi optional.