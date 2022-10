McDonald's: il nuovo trucco dei segnaposto e il servizio al tavolo, come funziona

Il McDonald’s è una delle attività più prolifiche sul territorio che basa tutta la sua potenza su alcune caratteristiche non in dotazione, e soprattutto nel DNA, di tante altre aziende. Il presupposto principale su cui si fondano i principi del McDonald’s sono basati sulla catena di montaggio, la quale in questo caso consiste in una collaborazione stabile tra tutti i membri dello staff che hanno un compito cadauno al fine di accontentare l’utente finale.

I clienti sono super soddisfatti e a parlare sono i numeri, sia quelli degli store presenti sul territorio, sia quelli degli utenti che se ne servono. Stando a quanto riportato, le grandi novità sono molteplici, soprattutto quelle apportate negli ultimi anni. Uno dei servizi più interessanti e certamente quello della terza modalità di ordine che comprende il servizio al tavolo mediante alcune nuove tecnologie implementate nei segnaposto.

McDonald’s: il segnaposto che consente all’operatore di cercare il vostro tavolo dopo che avete effettuato l’ordine

Uno dei motivi per cui le persone si recano sempre al McDonald’s è la rapidità del servizio. Ora questa caratteristica è stata puntellata ancor di più con una nuova modalità, la quale in realtà esiste da alcuni anni. Si tratta del servizio al tavolo, il quale è possibile con l’ausilio di alcuni segnaposto GPS.

Questi consentono infatti all’impiegato che si occuperà della consegna di trovare rapidamente il tavolo e di consegnare il vassoio. Il tutto sarà possibile ordinando ai monitor touch screen. Ovviamente non ci sarà alcun tipo di sovrapprezzo per questo servizio.