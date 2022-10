La piattaforma di contenuti in streaming Dazn, ha recentemente lanciato un’offerta molto interessante per tutti i nuovi clienti, che prevede anche un periodo di prova gratuita.

L’offerta in questione, salvo cambiamenti nelle prossime ore, è attivabile solo fino ad oggi, mercoledì 26 ottobre 2022. Scopriamo insieme cosa comprende nel dettaglio.

Dazn: ultimo giorno per attivare l’offerta con la prova gratuita

L’iniziativa è dedicata a tutti gli utenti che attivano un nuovo account solo tramite una pagina dedicata, quindi non tramite l’applicazione, pagando con carta di credito, carta di debito o PayPal. La promozione è valida per attivazioni fino ad oggi 26 ottobre 2022, salvo proroghe.

L’iniziativa, come anticipato precedentemente, permette di ottenere 7 giorni di prova gratuita per il piano di abbonamento DAZN Standard. Normalmente invece, e da diverso tempo ormai, non è previsto un periodo di prova senza costi. Vi ricordiamo che tramite il piano DAZN Standard è possibile registrare fino a 2 dispositivi alla volta con visione dei contenuti in contemporanea su 2 dispositivi solo se entrambi saranno connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il singolo dispositivo potrà invece essere utilizzato ovunque.

L’offerta si applica al solo piano di abbonamento DAZN Standard. Durante il periodo di prova gratuito non è possibile passare al piano DAZN Plus e non è possibile attivare il canale ZONA DAZN. Qualora il cliente volesse attivare il piano di abbonamento DAZN Plus, potrà farlo soltanto al decorrere del settimo giorno di prova gratuita a 39.99 euro al mese.