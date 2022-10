Il suddetto sarà di tipo USB-C e sarà utilizzato per ogni tipologia di dispositivo disponibile. Discorso differente, almeno per l’inizio, per quanto riguarda i computer portatili , i quali avranno a disposizione il caricabatterie unico dopo qualche mese dall’introduzione.

Per quanto concerne la ricarica wireless? Anche se sta crescendo in termini di popolarità, è ancora troppo poco utilizzata. Tuttavia, la Commissione Europea ha fatto sapere che nei prossimi anni potrebbe comunque introdurre delle normative per la ricarica wireless in base ai prossimi sviluppi della tecnologia.

“In seguito all’approvazione della posizione del Parlamento europeo da parte del Consiglio in data odierna, l’atto legislativo è adottato. Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l’atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Le nuove norme si applicheranno 24 mesi dopo l’entrata in vigore”, specifica la Commissione.

Questo sta a significare che il cambiamento definitivo non avverrà a inizio 2024, bensì nei mesi finali. Quella relativa ai portatili, invece, slitterà al 2026.