MediaWorld distrugge Unieuro: sconti impazziti nel fuori tutto al 90%

Più marchi stanno facendo del loro meglio per proporre offerte che siano interessanti sia dal punto di vista del prezzo che della qualità. Effettivamente sono tantissimi i brand sul territorio italiano che ogni giorno si danno battaglia a colpi soprattutto di tecnologia. Tra quelli più di rilievo c’è MediaWorld, leader assoluto per quanto concerne i prezzi, di solito più bassi rispetto alla concorrenza. Anche questa volta tale usanza non è andata perduta e infatti la tecnologia più blasonata viene proposta con sconti molto interessanti che arrivano anche al 60%.

I prezzi sono più bassi del solito e a testimoniarlo ci pensano soprattutto i grandi marchi che da sempre affollano gli Store. Ricordiamo che i migliori prezzi riguardano soprattutto gli utensili da lavoro che potete acquistare a prezzi di saldo. Ancora per qualche giorno quindi sarà tempo di spingere con questo volantino, il quale durerà dunque forse una settimana.

MediaWorld: questa volta gli sconti superano di gran lunga la concorrenza, i prezzi sono i più bassi di sempre

Sono presenti grandi sconti soprattutto per quanto riguarda il mondo Apple, il quale include oggi offerte eccezionali.è disponibile infatti un MacBook Air con processore M2, l’ultimo di casa, con 13 pollici di diagonale e 256GB di memoria interna. Il prezzo corrisponde a soli 1376,10 €, i quali sono anche finanziabili con 20 rate da 68,81 € cadauna.

Si lanciano poi nella battaglia anche famosi brand come Samsung e Xiaomi. I due offrono rispettivamente proposte come il Galaxy A33 e il Redmi Note 10 5G, smartphone di ottimo livello che vengono concessi a 291,75 € e a 174,30 €.