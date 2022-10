Il canone Rai 2023, una delle tasse più discusse ed odiate dal pubblico italiano, potrà essere gratis solamente per una determinata selezione di utenti. Ma quali saranno i fortunati che possono richiedere l’esenzione completa? scopriamolo assieme.

A prescindere che entriate oppure no nell’elenco, sappiate che l’esenzione non è mai automatica, ciò sta a significare che sarà sempre strettamente necessario presentare domanda entro e non oltre il 31 gennaio 2023, altrimenti sarete obbligati a versare l’imposta come tutti gli altri.

Canon Rai 2023: ecco tutti gli utenti che richiedono l’esenzione

Il canone rai è una tassa che, a conti fatti, deve essere pagato solo ed esclusivamente una vola a famiglia, ciò sta a significare che i possessori di una seconda casa potranno richiedere l’esenzione. Stesso discorso per tutti i non possessori di un apparecchio televisivo, la richiesta di esenzione deve essere presentata sottoforma di autodichiarazione dal sito ufficiale dell’Agenzia dell’Entrate, ma a proprio rischio e pericolo.

Gli unici che invece hanno effettivamente diritto all’esenzione sono gli over 65 che presentano un reddito annuo famigliare non superiore agli 8000 euro, in questo caso non devono convivere con persone che generano reddito, altrimenti decade tutto il ragionamento appena espresso. In ogni situazione, la richiesta di esenzione dovrà essere presentata tramite il sito dell’Agenzia, entro e non oltre il 31 gennaio del prossimo anno, in caso contrario non verrà attivata alcuna esenzione per il consumatore in oggetto, anche se avente diritto.