Dopo svariati rumors e leaks, il nuovo videogioco di Kratos è stato finalmente svelato. Ora i fan più accaniti di questa fantastica serie potranno finalmente preordinarlo e acquistarlo. Per tutti coloro che vogliono risparmiare, è possibile preordinare God of War Ragnarok ad un prezzo scontato.

God of War Ragnarok: ecco dove preordinarlo ad un prezzo scontato

In questi giorni tutti i fan della serie di God of War potranno preordinare il nuovo videogioco ad un prezzo scontato. In particolare, sia Mediaworld sia Euronics stanno proponendo God of War Ragnarok con un notevole sconto.

Andando nello specifico, da MediaWorld sarà possibile preordinare il videogioco con uno sconto extra di 20 euro sia nella sua versione per PlayStation 4 sia per la sua versione della PlayStation 5. La versione per PS4 è proposta ad un prezzo scontato di 49,99 euro (il prezzo iniziale è di 70,99 euro). La versione per PS5, invece, è proposta ad un prezzo scontato di 59,99 euro (il prezzo iniziale è di 80,99 euro). Potranno però ricevere lo sconto soltanto coloro che possiedono la carta Mediaworld Club.

La nota catena di elettronica Euronics, invece, sta permettendo a tutti coloro che preordineranno il videogioco God of War Ragnarok una card con credito PSN di 20 euro. In questo modo, gli utenti che preordineranno il gioco potranno sfruttare 20 euro per fare nuovi acquisti su PlayStation Store. La promozione è valida sia se si preordina la versione per PS4 sia se si preordina la versione per PS5. In questo caso, quindi, gli utenti non usufruiranno di uno sconto diretto sull’acquisto di questo videogioco, ma potranno comunque sfruttare 20 euro di sconto per un acquisto futuro.