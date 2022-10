L’operatore Vodafone Italia ha recentemente lanciato una nuova campagna winback, dedicata quindi ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Vodafone sta proponendo loro di attivare le offerte Bronze e Silver, rispettivamente a 6.99 e 7 euro al mese, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con le offerte Bronze e Silver

Vodafone ha avviato delle nuove campagne SMS rivolte ad alcuni suoi ex clienti che adesso si trovano con altri operatori telefonici. A prescindere dal canale di vendita scelto, per attivare l’offerta è necessario rispettare la scadenza personalizzata indicata nel messaggio stesso. Ecco un esempio di SMS winback per l’offerta Bronze: “Per te che sei stato nostro cliente in passato: 50 Giga, minuti e sms illimitati a 7 EURO al mese. Servizi extra INCLUSI GRATIS: Segreteria, Chiamami e Recall, Continuita’ di servizio, SMS di ritorno, Verifica del credito. Costo SIM e attivazione GRATIS. Attiva nei nostri negozi o online su voda.it/wdb9, entro il 26/10. Dettagli e costi offerta su voda.it/wdb9“.

In questo caso, sia il costo della nuova SIM che quello di attivazione sono gratuiti. Ad ogni modo, non è escluso che ad altri ex clienti selezionati vengano richiesti degli importi specifici da pagare. Ed ecco ora il messaggio dedicato all’offerta Silver: “Per te che sei stato nostro cliente in passato: 100 GIGA, minuti e sms illimitati a 6.99 EURO al mese. Costo SIM GRATIS, attivazione 1 cent. Attiva nei nostri negozi o online su voda.it/wdb14, entro il 23/10. Dettagli e costi offerta su voda.it/wdb14“. In questo caso, risulta gratuito soltanto il costo della nuova SIM Vodafone, mentre per il costo di attivazione viene richiesto 1 centesimo di euro.

Con tutte le offerte riportate, il prezzo mensile viene addebitato su credito residuo, ma il cliente può anche scegliere il meccanismo Smart Pay con metodo di pagamento automatico, come ad esempio carta di credito o conto corrente. Per quanto riguarda invece il traffico dati, se il cliente consuma tutti i Giga previsti durante il mese, la connessione internet si blocca in automatico.