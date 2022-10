L’operatore Tim Italia ha recentemente lanciato, in collaborazione con Assurant Service Italia, una nuova iniziativa denominata TIM Rivaluta Smartphone.

Grazie a questa nuova iniziativa è possibile restituire il vecchio smartphone e ricevere uno sconto sul finanziamento per l’acquisto di un nuovo dispositivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim valuta il tuo vecchio smartphone

Per aderire a questa nuova iniziativa, innanzitutto è necessario calcolare il valore del proprio smartphone usato tramite il sito ufficiale di Tim, accedendo alla pagina dedicata e inserendo il modello che si intende sostituire. Dopo aver ricevuto il codice voucher dedicato, il cliente deve acquistare il nuovo smartphone presso un negozio TIM aderente, usufruendo del finanziamento TIMFin.

La nuova iniziativa permette di utilizzare il valore di uno smartphone usato per pagare una parte del costo di un nuovo device, quest’ultimo da acquistare direttamente in negozio. Come indicato sul sito ufficiale dell’operatore, su richiesta del cliente il rivenditore fornisce anche una busta per la spedizione dello smartphone usato. Assurant Service Italia verificherà che lo smartphone stesso sia in buone condizioni e rispecchi le caratteristiche inserite sul sito dal cliente.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il partner di Tim pagherà, per conto del cliente, una parte del finanziamento pari al valore risultante dall’autovalutazione svolta dal cliente. Il resto dell’importo del finanziamento sarà dovuto dal cliente. Sicuramente questa è un’ottima possibilità che l’operatore offre a tutti i clienti che in questo momento desiderano cambiare il proprio smartphone senza pagarlo a prezzo pieno!.